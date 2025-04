Masorange invertirá 4.000 millones en España y descarta «salidas forzosas» tras la fusión

Día grande en la sede del gigante de las telecomunicaciones nacido de la fusión entre Orange y MásMóvil. El nuevo consejero delegado de la ... operadora conjunta, bautizada como Masorange, fue el encargado de presentar este miércoles todos los detalles de una 'joint venture' que ya es líder del mercado español con más de 37 millones de clientes entre banda ancha y móvil, superando la posición hegemónica de Telefónica.

«Queremos mirar al futuro y ampliar nuestro liderazgo», indicó Meinrad Spenger durante la presentación del nuevo operador en las instalaciones que Orange mantiene en el parque empresarial 'La Finca' en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Con las principales cifras de la operación sobre la mesa desde hace semana, el directivo anunció un plan de inversión de 4.000 millones de euros para los próximos tres años en España, que se destinará sobre todo a infraestructuras para el despliegue de 5G. «Esto supone el despliegue de hasta seis millones de unidades inmobiliarias de fibra óptica incrementales», explican desde la empresa. El objetivo, de hecho, es aumentar la cobertura 5G por encima del 90% de la población.

Junto a ello, la firma se ha marcado el objetivo de ganar cuota en otros servicios ligados al hogar, como los seguros, la financiación al consumo, las alarmas, la telemedicina o la energía. «Somos un proyecto de crecimiento y lo vamos a seguir haciendo en segmentos con claras oportunidades como las empresas, las administraciones públicas, etc. Tenemos la capacidad de hacerlo», indicó Spenger durante la presentación ante los medios.

De hecho, la firma ya es líder en la distribución de dispositivos para el hogar y la empresa con más de 4,2 millones de unidades comercializadas al año, ofreciendo 2,1 millones en los mencionados servicios adicionales a las telecomunicaciones.

Cifras para el Ibex

La nueva compañía está valorada en 18.600 millones de euros, con unos ingresos conjuntos que superan los 7.600 millones. Pero Spenger quiso destacar sobre todo la importancia de las sinergias, estimadas en más de 490 millones de euros a partir del cuarto año de la fusión. Esas sinergias serán clave para mantener a raya los niveles de deuda de la compañía, que actualmente ronda los 12.500 millones de euros. «El objetivo es alcanzar una ratio de 3,5 veces sobre el ebitda en un plazo de 3 años», añadió Spenger.

«Claramente con estas cifras, si fuésemos una empresa cotizada estaríamos en el Ibex-35», anticipó, dejando claro, no obstante, que esa opción no se ha decidido aún. Es más, la compañía insiste en que al menos en los primeros años de la fusión no habrá dividendos para los accionistas, con ese objetivo de ayudar a rebajar la deuda.

Otra de las principales dudas de la operación era si las marcas con las que operaban las dos compañías seguirán presentes en el mercado. Y, de momento, así será. «Somos líderes marcas y nos queremos dirigir a los distintos segmentos de mercado», explicó Spenger, recordando que la firma cuenta con nueve marcas de alcance nacional (Orange, Yoigo, Jazztel, MásMóvil, Pepephone, Simyo, Lebara, Lycamobile, Llamaya) y cinco regionales (Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou).

Tampoco habrá cambios, al menos no inmediatos, en las actuales tarifas que mantienen los clientes. Y, del mismo modo, ya se ha transmitido ya a las plantillas que la operación no implicará despedidos. Cabe recordar que Orange cuenta actualmente con unos 6.600 empleados en España, frente a los 1.800 efectivos de MásMóvil. «No tenemos previsto ningún plan forzoso, involuntario de salida del personal», sentenció Spenger ante la incertidumbre de los empleados en un proceso de esta envergadura. «Necesitamos gente motivada, activa, que viva nuestros valores», añadió. En todo caso, indicó que «analizaremos soluciones dentro del marco del diálogo social si hay personas que no se ven en este proyecto». Es decir, sí se abre la puerta a salidas voluntarias.

Una carrera de fondo... y un nuevo logo

El cierre de la operación definitivo ha llegado tras un complejo proceso de más de dos años que la Comisión Europea ha vigilado de cerca para verificar que el nuevo gigante de las telecomunicaciones ni implicase problemas de competencia.

No hay que olvidar que, por ejemplo, por cuota de mercado de banda ancha minorista ambas empresas superan el 41,5% del total del mercado, frente al 33,7% de Movistar o el 16,5% que roza Vodafone, según datos de Competencia. Masorange cuenta ya con 30,2 millones de líneas móvil, una cuota de mercado de más del 40% en fijo y móvil con 30,2 millones de líneas móvil y 7,3 millones de banda ancha, además de 2,3 millones de usuarios de televisión y 2,1 millones de clientes de otros servicios digitales en torno al hogar.

En cuanto a la cúpula de la compañía, Meinrad Spenger (que era el consejero delegado de MásMóvil desde 2006) será el primer ejecutivo de la nueva compañía, mientras que Ludovic Pech (consejero delegado de Orange en España) será el director general financiero. Asimismo, el director general de Operaciones de la 'joint venture' será Germán López, que hasta ahora se desempeñaba como director general de MásMóvil, mientras que el director general de Tecnología de la nueva compañía será Miguel Santos, que hasta ahora era el director de Tecnología de MásMóvil.

Tal y como adelantó este diario, la nueva imagen estará formada por dos elementos que identificasen a todos los clientes de Masorange. Por un lado, con un signo + que representa a MásMóvil «donde caben todos y todos suman». Por otro, una 'O', que representa a Orange y la «cobertura universal». Esa letra estará formada por dos paréntesis que conectan las dos empresas en un solo proyecto.