HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, durante la presentación. RC

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

La mayor operadora del país lanza Advertising, una plataforma que usa su base de clientes y la inteligencia artificial para conectar marcas y audiencias con anuncios segmentados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:44

MasOrange sigue diversificando su negocio y aprovechando su inmensa base de clientes en España. La primera operadora de telecomunicaciones del país ha presentado 'MasOrange Advertising', ... una nueva línea de negocio con la que entra en el mercado de la publicidad segmentada. La empresa dirigida por Meinrad Spenger aprovechará su base de 31 millones de clientes móviles en España y la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para conectar marcas y audiencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  6. 6 El PSOE suma un nuevo concejal en Badajoz
  7. 7

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque
  8. 8 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  9. 9 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  10. 10 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones