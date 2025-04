«No hay crisis en el sector tecnológico, las empresas están como locas buscando ingenieros»

El sector tecnológico está viviendo una ola de despidos en todo el mundo que irremediablemente también afectará a España. Sin embargo, los expertos vaticinan que ... los profesionales conseguirán trabajo fácilmente en otro sector o empresa porque la demanda es enorme. Francisco Hortigüela, que desde 2019 dirige Ametic, la patronal de la industria digital de España, niega que las tecnológicas estén viviendo una crisis y haya explotado esta burbuja, sino que se está reestructurando el sector y los profesionales tendrán que adaptarse a ello.

-¿Por qué se está produciendo esta avalancha de despidos en el sector tecnológico?

-Es un sector que esta en crecimiento constante. El año pasado el empleo en el sector creció un 10%. En los últimos cinco años hemos crecido un 30%. El sector abarca cerca de 600.000 puestos de trabajo en España. La facturación también ha crecido un 5%. Es un sector que crece mucho. Tras mi experiencia en Samsung y en Philips, veo los datos de Amazon y son espectaculares. El año pasado contrató a 300.000 personas, entonces ahora despide a 10.000. Hace diez años Amazon tenía 56.000 empleados y ahora 1,3 millones. Cuando creces tanto llega un momento que tienes que reestructurar. Vas contratando a gente porque no das a basto pero en un momento dado tienes que replantearlo, igual despides a unas personas pero contratas a otros para cosas distintas. El caso de Meta es un cambio de estrategia, cambian de perfiles profesionales porque no es lo mismo dedicarse como hasta ahora a vender publicidad en redes sociales (Facebook) que a generar la tecnología del metaverso, que necesitas desarrolladores. Así que no es que el sector sufra una crisis, el sector sigue creciendo.

-¿Cuáles son los mayores problemas que identificas en el sector digital?

-En el sector ahora mismo tenemos tres problemas. En primer lugar la falta de profesionales, hace que nos 'robemos' los profesionales unos a otros. Esto genera el segundo problema, una sobreinflación porque para contratar a una persona tendrás que pagarle más. Y el tercer problema es la falta de atractivo en general a toda la población y en particular a las mujeres de la profesión, hay menos vocaciones de ingenieros que hace unos años.

-¿Y por qué esa falta de atractivo de una profesión que tiene salidas y buen sueldo?

-A veces es porque los jóvenes no saben que existen los trabajos a los que se van a dedicar. No son carreras sexys. Escuchas hablar de medicina y suena muy atractivo, pero hablas de ingeniería industrial o de telecomunicaciones y no atrae. Pero luego ves lo que pueden hacer y cambia la cosa, aunque tampoco tiene nada que ver lo que hace un ingeniero industrial en Tesla y lo que hace en una fábrica de tornillos.

-¿Entonces es un problema de comunicación?

-Totalmente. Es un problema de marketing y comunicación. A nivel académico las mujeres estadísticamente son mejores que los hombres, hay más que entran en la universidad y sacan mejores notas, así que no es una cuestión de preparación para una carrera tecnológica. No es un problema de las mujeres, es de siempre, pero ahora es general. Trabajamos en un proyecto con el Colegio de Ingenieros en el que pensamos incluso en cambiar el nombre, en vez de ingeniero de telecomunicaciones llamarlo ingeniero de desarrollo de aplicaciones y videojuegos. Atrae mucho más.

-¿Y es un problema solo de España?

-No no, es un problema global. En Estados Unidos en 1988 en informática el 38% de los estudiantes eran mujeres, mientras que hoy en día solo son el 17%.

No hay burbuja digital

-Volviendo al tema de los despidos, habéis comentado en el foro (Córdoba Cultura Digital) que los despedidos se reubicarán fácilmente porque hay mucha demanda. Pero los despedidos no solo son ingenieros, sino que los que más saldrán serán repartidores o empaquetadores.

-Lo que está ocurriendo no es una reestructuración tecnológica del sector, de momento. Es una reestructuración de empresas que han crecido mucho como Amazon o que han hecho un cambio de estrategia empresarial como Meta. No es una crisis del sector, el sector está como loco buscando ingenieros para contratar.

-¿Entonces no crees que haya una burbuja en el sector que haya explotado?

-No. Todas las empresas están en proceso de transformación digital, todas. Y una vez que estás en una transformación digital y tienes una nube o una inteligencia artificial eso necesita mantenimiento, no es como comprar un sistema de ciberseguridad y olvidarte, hay que actualizarlo, mantenerlo, etc. Es un sector sostenible. Mientras que las empresas sigan manteniéndose y se sigan digitalizando cada vez habrá más demanda. El sector tiene mucho margen todavía de crecimiento, mucho recorrido porque queda mucho por transformar.

-Pero necesitará unos perfiles concretos que no están encontrando ahora.

-Efectivamente. Y no todos son ingenieros. La Formación Profesional (FP) está funcionando muy bien, nosotros estamos trabajando con ellos creando ahora un nuevo grado de blockchain con FP. Y se quiere ampliar no solo a jóvenes sino a los que están trabajando, a modo de formación continua.

-¿El sistema educativo entonces no ha sabido verlo?

-La Formación Profesional está reaccionando bien, mucho mejor que el sistema educativo en general. Es más ágil. Es importante también la formación básica, los 'soft skills', trabajar en equipo, las habilidades sociales. Hay que aprender más que en conocimiento, que las máquinas nos dan esa información al instante, capacidad de adaptación, de comunicación, de negociación... El conocimiento que antes era muy importante ahora lo tenemos en la palma de la mano. Hay que aprender a entender esa información.