HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
Paneles solares de Acciona Energía. EFE

Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Con esta operación la compañía pretende consolidarse en esos tres países clave donde prevé acelerar su expansión en los próximos años

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:14

Acciona Energía y The Blue Circle, compañía con sede en Singapur, han completado una reorganización de su colaboración, tras la que cada una se centrará de forma independiente en diferentes mercados, según ha informado este miércoles la empresa española.

En concreto, Acciona Energía controlará la totalidad de la cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam. Por su parte, The Blue Circle operará de forma independiente y se centrará en proyectos en Sri Lanka, Malasia y Camboya.

Con esta decisión, Acciona Energía pretende consolidarse en esos tres países clave, especialmente en Filipinas, donde ya cuenta con una cartera de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas y donde prevé acelerar su expansión en los próximos años.

«La operación refuerza la presencia de Acciona Energía en Asia-Pacífico, una región clave en su estrategia global de crecimiento, y da un paso más en su compromiso por liderar la transición energética en mercados emergentes», subrayó la compañía en un comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  2. 2 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  3. 3 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  6. 6 Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
  9. 9 El pueblo extremeño de menos de 700 habitantes que guarda su propia Capilla Sixtina
  10. 10 Dos extremeños, elegidos por Forbes como unos de los mejores creadores de contenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam