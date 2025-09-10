HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Factoría Ford en Almussafes. EFE

Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

La falta de adaptación de las líneas de producción a los vehículos eléctricos da un golpe a las exportaciones de vehículos españoles

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:02

La electrificación de la movilidad ha provocado un terremoto en la industria de la automoción, cuyas réplicas se hacen notar en las ventas y matriculaciones ... de los vehículos. Pero el epicentro se encuentra en las líneas de producción de las factorías y en el conjunto del sector que supone uno de los motores de la economía española. Las hojas de calendario van cayendo y 2035 y el cambio normativo de emisiones en Europa se acerca y amenaza a la automoción española, que pierde velocidad a medida que los fabricantes demandan nuevos modelos electrificados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  5. 5

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  6. 6 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  7. 7 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  8. 8

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  9. 9 Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado
  10. 10

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

Los coches &#039;made in Spain&#039; pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia