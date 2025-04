Los centros de datos, el espacio físico de internet con un gran consumo eléctrico

Compras por internet, pagos bancarios y transferencias, videos de Netflix o de TikTok e incluso las notas escolares. Todo está interconectado a través de lo ... que se conoce como la nube y que, aunque parezca ciencia ficción, pesa «millones y millones de toneladas». Y es que aunque los servicios digitales estén disponibles prácticamente de manera automática desde cualquier punto del planeta, sí que tienen un lugar físico donde ocurre la interconexión y el cruce de datos de un servicio a otro.

Es decir, lo que se produce en internet se procesa en una máquina física. Estas están alojadas sobre los 'data centers' o centros de datos, unos edificios en auge por el creciente ecosistema digital que necesitan unas condiciones de seguridad «extremas» y un consumo eléctrico «brutal» para que los servidores de las empresas que allí habitan no dejen de funcionar en ningún momento del día.

Y es que internet no es más que una conexión entre cables y servidores. «O estamos conectados por cable o lo del wifi es mentira», asegura la directora de marketing y desarrollo de negocio de Digital Realty, Raquel Figueruelo, una empresa de centros de datos de colocation que se encarga de proporcionar las mejores condiciones para el funcionamiento de los servidores de sus clientes y que se pueda producir la interconexión de servicios digitales entre empresas y usuarios.

Es por lo que las exigencias de sus huéspedes, en este caso servidores, pasan por contar con la mayor potencia eléctrica, una buena refrigeración que «engañe a las máquinas sobre la cantidad de horas que llevan trabajando», una buena conectividad y una seguridad física fundamental.

Así, más del 65% del tráfico de internet de la Península pasa por el barrio madrileño de Canillejas. Ahí es donde se encuentra la mayor interconectividad en España, con aproximadamente 10.000 conexiones entre clientes, puesto que es el nodo principal de Telefónica. Sobre cuatro edificios de apariencia normal están alojados, como si de un hotel de cinco estrellas se tratase, los servidores de hasta 400 empresas.

Ampliar

El primer centro de datos de esta compañía comenzó a trabajar en el año 2000 con una superficie de 4.000 metros cuadrados y una potencia eléctrica de cuatro megavatios, es decir, alrededor de 1.000 veces más que la potencia media contratada en un hogar español. Pero el cada vez mayor número de servicios digitales ha hecho que Digital Realty abriera en 2023 su cuarto data center en la capital con una superficie de 35.000 metros cuadrados y una potencia eléctrica de 30 megavatios. Los cuatro, no obstante, interconectados entre sí.

Esclavos del sistema

Las condiciones de refrigeración deben ser extremas en estos centros de datos que cuentan con unos 9.000 bastidores que guardan más de 300.000 servidores. Para ello, los servidores están metidos en unos cubos diseñados de tal forma que reciben aire frío por delante y expulsan el caliente por detrás. Así, la máquina nunca tiene la sensación de estar cansada y puede seguir su trabajo. «Ellos si que son esclavos», asegura. Y es que en uno de los cuatro centros que Digital Realty tiene en Madrid hay servidores que llevan hasta 12 años sin dejar de trabajar.

Para ello hay sobre estos edificios 120.000 kilómetros de cableado de fibra –como para dar tres veces la vuelta al mundo–. Pero para que la compra a través de internet se efectúe de manera correcta y el pedido llegue a su destino todo se cruza en un mismo punto: la 'Meet-me room' de estos centros de datos. «Es la sala física donde el cable se interconecta de verdad».

Pero por si fuera poco, en la azotea de estos 'data center' hay generadores de energía propios en guardia por si se produce algún fallo en el suministro eléctrico de la zona. Un consumo que, aseguran, es 100% de origen renovable. Y es que tal y como cuenta Figueruelo, los servidores son unas máquinas que siempre tienen que tener la misma intensidad de potencia para no sufrir ningún problema en el servicio digital. «Tenemos acumulados 20.000 litros de gasoil para garantizar que nunca hay un corte eléctrico en las instalaciones». Aún así, afirma que normalmente las empresas a las que alojan no realizan su tráfico desde un único centro de datos. «El tráfico está distribuido porque estas empresas no pueden arriesgarse a tener un único punto de distribución de su contenido y que este pueda fallar».