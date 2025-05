Rato tacha su causa de «desatino monumental» y responde a la fiscal que «el respeto se gana»

Rodrigo Rato volvió cargar este jueves contra las acusaciones en el juicio por la presunta ilegalidad de su patrimonio. El exvicepresidente del Gobierno con ... el PP, que se enfrenta a 70 años de cárcel por 15 delitos económicos, declaró de nuevo ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid. A preguntas de su abogada, ya que no ha querido responder ni a Fiscalía ni a Abogacía del Estado, Rato incidió que la investigación judicial contra él es un «desatino monumental» y tuvo un tenso cruce de reproches con la fiscal anticorrupción Elena Lorente que provocó la intervención de la presidenta del tribunal.

En un momento de su interrogatorio, que tuvo que interrumpirse pasadas las 12:00 de la mañana por una indisposición del acusado de 75 años, que se mostró visiblemente cansado, la fiscal Lorente pidió respeto a su trabajo después de recibir continuas críticas por parte del exministro de Economía. Rato le reprochó que sostuviera delitos sobre su persona «sin fundamento», un día después de que censurara también a los peritos de Hacienda que investigaron su patrimonio en España y el extranjero.

El miércoles lo hizo con estas palabras: «Es que nos toman el pelo. Es increíble que haya funcionarios que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente....Que digan que yo he estado solo diez días en Washington en 2006 es muy fuerte. Yo era director gerente del FMI. Nos toman por tontos», declaró.

Pues bien, este jueves volvió la tensión cuando tras el enésimo ataque a la labor de la Fiscalía por hacerle responder sobre movimientos que, a su juicio, «son claros», Lorente tomó la palabra para indicar que a la acusación «se le debe el debido respeto», a lo que Rato respondió, tajante, que «el respeto se gana». «Después de 9 años (de causa) tengo el respeto con ustedes que tengo que tener», añadió. Entonces, la magistrada Ángela Acevedo intervino para matizar que hasta el momento nadie había faltado el respeto a nadie y que en ese caso sería ella quien se ocuparía.

«Señora presidenta, no le voy a hablar del tiempo, pero esto realmente es sorprendente. Alguien tendrá que decirlo, porque todos somos mayorcitos de edad. Es decir, que la administración española nos pida respeto y no sepa que las cotizaciones de las monedas cambian, pues qué quiere que le diga. No se lo puedo creer», insistió Rato.

«Usan prácticas inquisitoriales»

Este rifirrafe tuvo lugar después de que el exvicepresidente del Ejecutivo de Aznar cargara contra la Fiscalía acusándola de actuar en la instrucción «con impunidad» y lamentara que sus fallos no conlleven responsabilidad. «Es tremendo, por qué tengo que demostrar que no soy una persona, (...) no puedo entender que la Administración Pública en ámbitos penales utilice prácticas inquisitoriales de demostraciones negativas», señaló a preguntas de su abogada sobre si era o no quien estaba detrás de la mercantil irlandesa Red Rose Investment, por cuyos saldos la Fiscalía le imputa 3,7 millones de ganancias no declaradas.

«No hay ninguna prueba en ningún sitio de la causa, después de nueve años, que relacione esta sociedad conmigo. Todo es un desatino monumental», añadió el acusado, que ha recalcado que la Agencia Tributaria conoce todas sus finanzas desde el año 2012-2013, «y lo conoce no porque ella lo descubra» sino porque él informó voluntariamente. «Eso es un hecho que está comprobado en mis declaraciones del 750 y el 720», en referencia a los modelos relacionados con la amnistía fiscal de Montoro, a la que se acogió regularizando unos 115.000 euros a cambio del 10% de penalización.

«Entonces, selectivamente, a la Agencia Tributaria unas veces y a la Fiscalía otras veces, se les olvida una parte. Depende de cómo les vaya. Se van olvidando trocitos, para ver si pueden mantener acusaciones y mantienen vivo el tema», llegó a asegurar este jueves Rato. Su declaración concluirá el próximo lunes.