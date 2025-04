La asignatura pendiente de Swiatek

Enric Gardiner Madrid Sábado, 29 de junio 2024, 19:25 Comenta Compartir

Iga Swiatek se ha acostumbrado a llegar a Wimbledon con un título de Roland Garros bajo el brazo y con las expectativas de que tiene que traspasar su superioridad en la arcilla parisina a la hierba londinense. La número uno, indiscutible dominadora del circuito en los últimos tiempos, tiene como tope los cuartos de final en el único torneo de Grand Slam en el que no ha llegado a semifinales. La cinco veces ganadora de 'majors' aparece como primera cabeza de serie, pero con la sensación de que las Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Coco Gauff y compañía huelen la sangre una vez se acaba el polvo de ladrillo.

Con Vondrousova como defensora del título, Rybakina como ganadora en 2022 y Gauff triunfadora en el pasado US Open, las miradas apuntan a Sabalenka, que se frenó en semifinales en 2021 y 2023 y que ha tratado de quitarse presión recordando sus problemas en el hombro. La ganadora del pasado Abierto de Australia aseguró que no puede sacar sin dolor y que el resto de golpes los puede pegar sin problemas, pero que juega lastrada desde hace tiempo. La mejor pegadora del circuito juega con dudas e incluso advirtió que no sabe si saltará a la pista el lunes. «¿Existe la posibilidad de que no estés?», preguntó un periodista. «Siempre existe una posibilidad, sí», respondió.

En lo respectivo a las españolas, el sorteo fue brutal para ellas, con Jessica Bouzas enfrentándose a Vondrousova, Sara Sorribes a Jasmine Paolini, finalista en Roland Garros y semifinalista en Eastbourne, Cristina Bucsa a Ana Bogdan y Rebeka Masarova a Liudmila Samsonova.

Paula Badosa, que viene de alcanzar los cuartos en Bad Homburg, su mejor resultado en hierba, se medirá a Karolina Muchova, finalista de Roland Garros el año pasado, y puede tener una buena oportunidad ante la checa, ya que esta se ha perdido diez meses de competición por una lesión de muñeca.

