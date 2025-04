Paula Badosa se pierde Roland Garros por una fractura en una vértebra

Enric Gardiner Jueves, 25 de mayo 2023, 10:56 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

Malas noticias para el tenis español en Roland Garros. Paula Badosa, principal raqueta de España en el cuadro femenino, se perderá el torneo por una fractura en una vértebra que sufrió en el torneo de Roma. La española se lesionó en su partido de segunda ronda contra la tunecina Ons Jabeur, lo cual no le impidió seguir en el torneo, donde progresó hasta los cuartos de final. Sin embargo, tras unas pruebas realizadas la semana previa al inicio de Roland Garros, Badosa tendrá que parar varias semanas para poder volver a la competición.

«Cuando todo parecía que volvía a estar bien, malas noticias otra vez justo antes de empezar un Grand Slam. En el torneo de Roma me hice una fractura de estrés en la columna vertebral. Ha sido una noticia muy dura después del inicio de año tan difícil con las lesiones. Esto me va a tener unas semanas fuera de competición», explicó la española en redes sociales.

El problema en la columna no solo le aparta de Roland Garros, que comienza el próximo 28 de mayo, sino que también pone en peligro su participación en Wimbledon, cuyo inicio está previsto el 3 de julio, es decir, en apenas cinco semanas.

Este contratiempo repite los fantasmas del Abierto de Australia, donde se lesionó en el muslo derecho a días de debutar. Además, se frena su progresión, después de haber vuelto al 'top 30' con los cuartos de final de Roma. Badosa perderá 130 puntos de la tercera ronda del año pasado en París y por fortuna no cedería nada en Wimbledon, ya que el año pasado, cuando hizo octavos en el All England Club, el Grand Slam londinense no repartió puntos por las sanciones a rusos y bielorrusos.

Sin Badosa, habrá cuatro españolas en el cuadro femenino: Sara Sorribes, Nuria Párrizas, Cristina Bucsa y Rebeka Masarova. En el cuadro masculino habrá siete españoles, con Carlos Alcaraz como número uno del mundo y principal candidato al título.