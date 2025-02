Amenaza de una final entre Ucrania y Bielorrusia en Australia

La ucraniana Dayana Yastremska of Ukraine celebra su victoria en cuartos del Open de Australia.

Enric Gardiner Miércoles, 24 de enero 2024, 15:52

La ucraniana Dayana Yastremska está viviendo las tres semanas de su vida. La número 93 del mundo, que llegó al torneo a través de la fase previa, está en semifinales tras derrotar a Linda Noskova, la verdugo de la polaca Iga Swiatek, por 6-3 y 6-4. Es la primera mujer desde Christine Matison, en 1978, en meterse entre las cuatro mejores en Australia como clasificada de la fase previa y se jugará contra la china Qinwen Zheng, que venció a Anna Kalinskaya por 6-7 (4), 6-3 y 6-1.

Yastremska, que comenzó el torneo fuera de las 90 mejores del mundo y ya es top 30, está ante el mejor torneo de su carrera, tres años después de que fuera acusada por dopaje y declarada no culpable al alegar que fue su expareja quien le transmitió la sustancia prohibida al mantener relaciones sexuales.

Con el puesto 22 del ranking en 2019 como el mejor de su carrera, la ucraniana puede dar lugar a una de las finales más polémicas de los últimos tiempos si venciera a Zheng y a su vez Sabalenka derrotase a Cori Gauff en la otra semifinal.

Una ucraniana y una bielorrusa se enfrentarían en la final de un Grand Slam por primera vez desde la invasión rusa. Ya ocurrió algo parecido, pero a un nivel inferior, cuando Marta Kostyuk y Varvara Gracheva, de pasado ruso, jugaron la final de Austin, y entonces hubo ceremonias por separado, sin foto juntas al principio del partido y sin saludo al final del mismo. Esta ha sido la tónica en los encuentros entre ucranianas y rusas y bielorrusas, que han competido bajo bandera neutral desde la guerra.

Yastremska no será favorita ante Zheng, que puede jugar la primera final de un grande en su carrera, pero sí lo será Sabalenka ante Gauff, pese a que la estadounidense le derrotara en la final del pasado US Open. La bielorrusa no ha perdido más de tres juegos en ningún set en todo el torneo y parece predestinada a defender el título.