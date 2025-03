Nadal defiende «igualdad de oportunidades e inversión» para hombres y mujeres, pero no de sueldos El tenista sostiene en El Objetivo que haya diferencias en el salario en función de lo que genera cada uno y afirma que su vínculo con Arabia Saudí no es a ninguna estrategia de sportswashing

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 15 de febrero 2024, 09:59 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

Rafael Nadal (Manacor, 1986) concedió una larga entrevista en el programa El Objetivo, de La Sexta, en la que quiso abordar distintos temas. Desde su polémico vínculo con Arabia Saudí tras ser nombrado nuevo embajador de la Federación Saudí de Tenis a mediados de enero, la recta final de su carrera, tras vislumbrar que este 2024 pueda ser su último año, a otros asuntos como la igualdad y el feminismo.

El fichaje del tenista ha sido el último gran movimiento de Arabia en el deporte, justo unas semanas después del anuncio de la llegada del golfista Jon Rahm al circuito saudí. «En Arabia Saudí, mires donde mires, puedes ver crecimiento y progreso, y me emociona formar parte de ello. Sigo jugando al tenis porque me encanta, pero, más allá de jugar, quiero ayudar a que este deporte crezca en todo el mundo, y en Arabia Saudí hay un gran potencial», afirmó el de Manacor, señalado internacionalmente por la vulnerable situación de las mujeres en el país donde está permitida la pena de muerte.

«Yo no he firmado un supercontrato como otros compañeros deportistas que están ahí», ha señalado descartando una intención económica en su fichaje. «Mi contrato con ellos al final es de promover el tenis e intentar conseguir mis objetivos. Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar su imagen», ha añadido el mallorquín, de 37 años, que dice que comprende las críticas pero que el contrato firmado no corresponde a ninguna estrategia de 'sportswashing', juego de palabras inglés que alude al blanqueo de regímenes despóticos como el suyo mediante grandes acontecimientos.

🗣 "No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen... Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10, 15 años, te digo: 'pues, me equivoqué por completo'".



✍️ Rafa Nadalpic.twitter.com/JTNZ6BxIJt — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 14, 2024

El tenista, que reaparecerá previsiblemtente en Indian Wells en marzo tras lesionarse en el torneo de Brisbane y ser baja en el Open de Australia, asegura que el acuerdo incluye cláusulas de salida por ambas partes y que si sus objetivos personales y profesionales no se van cumpliendo, o bien detecta corsés de cualquier tipo, las ejecutará. «He sido una persona coherente durante toda mi vida y creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que debo trabajar.

«No soy hipócrita»

Tras detallar algunos de los hitos de su carrera, como su primer Grand Slam en el año 2005 o su victoria sobre Roger Federer en la final de Wimbledon en 2008, alguoa uno de los mejores partidos de su carrera, el tenista habló de las graves lesiones que lee han mermado físicamente durante años así como de un asunto punzante para él como es el feminismo o la diferencia de sueldo que perciben las deportistas en comparación con los de sus compañeros. Una situación sobre la que ya se pronunció en 2019 y sobre la que no ha tenido ningún reparo en volver a tratar.

«No estoy incómodo, lo que no soy es hipócrita. No me gusta decir cosas que me pueden resultar fáciles de decir y que realmente no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No», dijo el tenista, que en todo momento quiso dejar claro que defiende la igualdad tanto de oportunidades como de inversión entre ambos sexos, pero no así que cobren lo mismo por ello, pues consideran que no generan tanto dinero como los chicos.

«Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista», dijo el ganador de veintidós Grand Slam.

«Tengo hermana, madre.. ese término de feminista se lleva a unos extremos que no.. claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad», subrayó el tenista de 37 años.

«Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres. Lo que me molesta es que no crees que los premios deben ser iguales. En tenis, en la mayoría de eventos son prácticamente iguales. Porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis femenino fuera visto y el tenis femenino gusta al mundo. Con lo cual es muy popular gana mucho dinero. Yo en mi deporte he apoyado todo eso durante toda mi vida», añadió el tenista español. «No quiero entrar en una batalla de eso. El problema para mí es la discusión. Tú crees que yo pienso que un hombre por ser hombre tiene que ser más importante o ganar más que una mujer. Estamos locos o qué?», dijo Nadal.

«Claro que desde el sector público, en los comienzos y en infraestructura, de entrenadores tiene que darse la misma oportunidad, pues claro. Con quién crees que hablas?. Después, si el 50 del mundo de tenis tiene que ganar lo mismo que Djokovic te diré que no es así porque tendremos que ir a unos estándares que todos tienen que ganar lo mismo y es otro debate», apuntó el jugador de Manacor que volverá a las pistas a principios de marzo.