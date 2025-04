Alcaraz corta la racha de Sinner y defenderá el trono en Indian Wells

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 16 de marzo 2024 | Actualizado 17/03/2024 10:04h. Comenta Compartir

Jannik Sinner da menos miedo. Carlos Alcaraz logró dar con la tecla para encontrar el camino hasta contrarrestar los raquetazos de la maquinaria del italiano, que se mantenía invicto esta temporada y que era la bestia negra del murciano tras vencerle en sus dos últimos enfrentamientos en Pekín y Miami. El de El Palmar le quitó al de San Candido, tras desplegar un juego similar al de tierra batida, la idea de ocupar el número dos del ranking mundial y le dejó sin la posibilidad de disputar la final de Indian Wells este domingo con una excelente remontada: 6-1, 3-6 y 2-6.

El duelo entre estos talentos, rivales generacionales, que han forjado una amistad desde la adolescencia, hasta conservarla ahora en la cima del tenis mundial, se decantó del lado español, que defenderá el título logrado el curso pasado y que igualó, gracias a la mejora del servicio a medida que avanzaba el partido, el cara a cara particular entre ambos (4-4). Un partido que tiene toda la pinta de convertirse en todo un clásico.

El murciano extendió el buen hacer de los tenistas españoles en la cita californiana, donde desde que el coronavirus obligara a cancelar la cita en 2020, el conocido como quinto Grand Slam ha tenido finalistas nacionales en cada una de sus ediciones, con final feliz en dos de ellas. En 2021 por parte de Paula Badosa, que conquistó su primer Masters 1.000 en una actuación excelente y en 2023 Alcaraz descorchó el champán tras quedarse el trofeo con contundencia.

El lastre de la lluvia en el desierto

Desde los primeros compases se veía que el pupilo de Juan Carlos Ferrero no tendría un duelo tranquilo. Si no era por el firme saque y la potente derecha del italiano, era la lluvia la que hacía acto de presencia en la pista dura del Tennis Garden de California. Después del enjambre de abezas ante Zverev, el tiempo era el culpable de que Alcaraz tuviera que detener el encuentro ante Sinner. Y ya es mala suerte en un territorio en el qu hay más de 300 días secos al año. El partido empezó y se partió para volver a continuar tres horas desde que se jugara el último punto por el agua. El descanso no le vino bien a Alcaraz. Sinner regresó ofensivo y con prisas de acabar pronto. Rapidísimo de piernas, siempre bien colocado para las roturas y sellar el primer set en un visto y no visto (6-1).

El ritmo rápido no le vino bien al español, que fue entrando en calor tras los golpes para venirse arriba al inicio del segundo set con su primer break. Puño arriba ante un tenista lleno de confianza. Cambió de estrategia en busca de algún golpe liftado de derecha y algún otro cortado con la izquierda. Logró encontrar el error del italiano y se sobrepuso (1-3) para posteriormente subir a la red, atacar y consolidar su juego. «Con calma este punto, hay que trabajar», recordó Ferrero desde la grada al murciano, que veía como su rival enfrente usaba los cruzados para no dejarle ir en exceso. No es para menos tener en frente a un tipo, Sinner, que lleva tiempo instalado en la élite y que no conoce la derrota en los últimos 19 partidos, habiendo siendo campeón del Abierto de Australia (su primer Grand slam) y Rotterdam.

Alcaraz se dio más tiempo para construir mejor el juego y abrir mayores ángulos para hacer dudar al italiano, que tenía prisa por acabar cuanto antes con un tenis veloz y potente que en ocasiones provocó sus fallos para aupar al español (2-5) y mantener el break. Llegó el momento importante para Alcaraz, que sacó para ganar el segundo parcial. Metió el primer saque y adelantó su posición para tratar de dilucidar el duelo desde mitad de pista. Le hizo correr el italiano pero con una dejaba dejó pasar el susto, salió de la crisis y firmó un peleado segundo set (3-6). «Tranquilidad», le gritaba Ferrero desde la grada, conocedor de que la prisas con el italiano no eran buenas aliadas. No cedía una manga el de San Candido desde la segunda ronda de Róterdam ante Monfils. Desde entonces, 16 parciales seguidos ganados.

El pase a la final se decidió en el tercer set, que lo abrió Sinner con su segunda falta del partido. No era momento de perder tensión ni tampoco el revés cortado, algo que hizo dar la primera ventaja para el italiano a su servicio. Los recursos usados por uno y otro llevaron a ambos a mantener el saque, con acierto en las bolas a las líneas y subidas precisas a la red. El español fue capaz de traducir mejor el choque a estas alturas y cambiar el guion para lograr que Sinner pensara más de la cuenta y fallara.

Rompió Alcaraz con unos tremendos reflejos en la red tras un puntazo que puso en pie a los espectadores. Incómodo el italiano sobre la pista y el español defendiendo desde atrás, el partido se le empezaba a atragantar a Sinner, con bolas que cogían altura y lo desestabilizaban. El murciano se hizo 14 de los últimos 18 puntos y abrió brecha tras hacer cometer errores a golpes liftados del italiano (1-4). Perdió la paciencia Sinner con las bolas altas de Alcaraz, la kryptonita del transalpino en este final de partido (2-6).

Onc triunfos consecutivos para el español en el Indian Wells, el más joven que alcanza esta cifra desde la creación del torneo en 1974. En la final espera a Daniil Medvedev, por lo que se repetirá la final del año pasado.