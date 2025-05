Alcaraz deja en el aire su presencia en Madrid

Enric Gardiner Lunes, 15 de abril 2024, 18:52 Comenta Compartir

Después de anunciar este domingo su baja en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz viajó a Barcelona e hizo una declaración ante la prensa, sin turno de palabra, para explicar las molestias que sufre en el antebrazo y que le han impedido disputar el torneo que ha ganado los dos últimos años.

«Como ya sabéis, no voy a poder jugar en Barcelona», dijo este martes el número tres del mundo y campeón de las ediciones de 2022 y 2023. «He querido venir y explicarlo con mis propias palabras. Esto empezó en Montecarlo, en el primer entrenamiento. Después de una hora sentí unas molestias bastante importantes en el antebrazo. En el momento pensé que no iba a ser gran cosa. Con mi equipo y con el fisio lo fuimos tratando lo mejor posible, haciendo las pruebas necesarias para ver qué tenía ahí, para ver si podía jugar en Montecarlo», dijo Alcaraz, al que no le quedó más remedio que bajarse del torneo monegasco a 24 horas de su debut.

«No pude por plazos. Volví a casa a ver si con recuperación, con días, con entrenamiento y con paciencia iba a poder llegar a Barcelona lo mejor posible. Me hice una prueba el sábado que dio imágenes bastante positivas, lo que me dio esperanzas para estar aquí. El domingo era la prueba de fuego, era el primer día desde el entrenamiento en Montecarlo y no fue como yo esperaba. Me lo noté otra vez y cada vez que incrementaba la intensidad, notaba cada vez más molestias», añadió el español, que comunicó este domingo su baja en el Conde de Godó.

«Fue una decisión difícil, ya que es un torneo muy importante y especial para mí, y tomar la decisión de no venir es muy complicada. Es un momento difícil, porque las imágenes que salen son positivas, pero mis sensaciones no son buenas. Dejando atrás ya Barcelona, donde cederá los 500 puntos que defendía como vigente campeón, el siguiente objetivo de Alcaraz es el Masters 1.000 de Madrid, donde también se hizo con el título en 2023.

El torneo de Madrid comienza el próximo miércoles 24 de abril, lo que da un poco más de margen al murciano para recuperarse de esta dolencia en el antebrazo derecho. «Tengo el 100 % de mi concentración puesto en recuperarme. Mi objetivo es intentar ir a Madrid, pero de momento no lo tengo nada claro, ya que me dieron unos plazos, que he cumplido, y no han sido buenas las sensaciones, así que en Madrid no quiero precipitarme», manifestó.