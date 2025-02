El futuro de Nadal pasa por Roma primero y quizás Roland Garros

La despedida de Rafa Nadal de Madrid fue emocionante, emotiva y muy especial, pero no deja de ser una especie de hasta luego, porque ... el parón en la vida tenística del balear será de apenas una semana y en unos días ya estará compitiendo en Roma de nuevo.

«No tengo asegurado nada», dijo en rueda de prensa tras ceder ante el empuje de Jiri Lehecka. «No sé lo que pasará, pero lo que es seguro es que he jugado cuatro partidos en Madrid, mi cuerpo ha resistido varias horas de competición a buen nivel y me voy contento a nivel de tenis. Si mi cuerpo me va aguantando y el nivel de tenis veremos qué puede pasar. Estoy haciendo las cosas de la manera más prudente para poder disfrutar de los torneos que vienen», auguró el español, siempre con prudencia, pero dejando entrever que jugará en la capital italiana. «Lo de París lo diré después de Roma, me gustaría tener la certeza. Voy a explorar lo que puede pasar en Roma. Me gustaría jugar Roma con la ilusión de seguir mejorando».

Así Nadal perfila el próximo mes, el que va desde que comience el Masters 1.000 de Roma el próximo 8 de mayo hasta que se inicie Roland Garros, el 26 de mayo, sin pensar más allá.

Las sensaciones tras Madrid son más que positivas. Se ganaron dos partidos con contundencia al imberbe Darwin Blanch y al séptimo mejor del año, Alex de Miñaur, que además le había vencido en Barcelona, y se sufrió ante Pedro Cachín. El duelo ante el argentino fue especialmente interesante, por el esfuerzo físico que supuso, durante tres horas y por confirmar que el cuerpo puede aguantarlo sin desgarrarse.

Que Nadal pudiera saltar a la pista apenas 24 horas después de la victoria ante Cachín con garantías de competir ante Lehecka es una de sus victorias más importantes de los últimos tiempos, por mucho que el triunfo cayera del lado del checo.

«Hace tres semanas no sabía si podría jugar un partido oficial y he podido hacerlo en la pista con un nivel bastante decente. A nivel tenístico y a nivel emocional lo he podido hacer. Esta ciudad me ha ayudado de manera decisiva en mi carrera, me llevo energía positiva y un recuerdo inolvidable», declaró. «He dado pasos adelante en todos los sentidos y veremos si soy capaz de consolidar esos avances. Llegué con dudas y me voy con menos dudas. He jugado un partido con un rival que ha estado a nivel altísimo y he estado competitivo. Mi primer set para mí ha sido el mejor desde que he vuelto a competir. Me voy satisfecho en todos los sentidos, mejor de lo que había podido esperar», agregó el manacorense.

Un misterio

Además, Nadal dejó la puerta abierta a que esta no sea su última vez compitiendo en España, con la Copa Davis en el horizonte. El torneo por equipos celebrará la fase de grupos del 10 al 15 de septiembre en Sevilla y la fase final en Málaga, del 19 al 24 de noviembre.

«Hay una Copa Davis y no sabes lo que puede pasar. He intentado no confirmar cosas que luego se vuelvan en mi contra. He intentado ir de cara en todo momento según las sensaciones», reconoció Nadal, que no disputa esta competición desde que conquistara su cuarta Ensaladera en 2019.

Su calendario, más allá de Roma y Roland Garros, es un misterio y lo irá marcando su cuerpo. La ilusión pasa por estar en los Juegos Olímpicos de París, donde optaría a una tercera medalla de oro y donde su presencia junto a Carlos Alcaraz en el dobles está confirmada, a la espera de que todo salga bien en los dos próximos meses.

A partir de ahí, Wimbledon y US Open son una incógnita y lo que único que está anunciado es su participación en la Laver Cup de septiembre en Berlín y en la exhibición Six Kings Slam de Arabia Saudí en octubre.