Ayala, subcampeón del mundo en dobles mixtos

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

El extremeño Enrique Ayala sigue superando límites y se ha proclamado subcampeón del mundo en la categoría de mayores de 90 años en Croacia. El deportista pacense, que figura como el primer campeón de España de esa franja de edad, formó pareja con la argentina Ana Obarrio, perdiendo en la final ante June Pearce y Herbert Althaus (6-0/6-2). En individuales, el extremeño cayó en primera ronda del torneo frente a Herbert Althaus (6-0/6-0). Ayala se clasificó para la final de consolación, en la que cayó (6-3/6-2) ante Wolfgang Harms.

