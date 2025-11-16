El San Antonio mantiene el pulso y el BCB aplaza su cita a este domingo por el temporal en Coria del Río

R. H. y Juan Ramón Negro Badajoz y Moraleja Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El San Antonio Cáceres mantiene el pulso por el liderato con su claro triunfo ante el Aljaraque por 93-71. Ndjungu fue el más destacado en el conjunto cacereño con 19 puntos, 10 rebotes y 39 de valoración. Huelva Comercio y Baublock Gymnástica Poruense también ganaron y siguen en lo más alto compartiendo la primera plaza.

Por su parte, el Vítaly La Mar BCB tendrá que esperar a hoy para defender su posición en este cuarteto de líderes, ya que su partido que debía disputarse en Coria del Río fue aplazado por el temporal. El Ayuntamiento de la localidad sevillana decretó el cierre de las instalaciones deportivas públicas debido a la activación de la alerta naranja por parte de la Aemet. De esta manera, el encuentro pasará a jugarse hoy a las 12.00 horas.

A su estela sigue de cerca el Bosco Mérida Patrimonio que se impuso en su salida a San Fernando por 59-70. Los emeritenses encarrilaron rápido el partido casi doblando en puntuación a su rival en el primer cuarto 14-26. En el segundo, el Bosco mantuvo el control del juego y del marcador para seguir sometiendo a un equipo gaditano que se resistía a entregar el encuentro para cerrarlo con un ajustado parcial de 16-18. Esa mejoría del San Fernando se vería reflejada en un tercer cuarto más entonado y que se llevó por 19-13. El Bosco apretó los dientes para evitar sustos y recuperó el dominio (10-13) y dejar el electrónico en el definitivo 59-70. Gedeao con 16 puntos, 15 rebotes y 25 de valoración lideró al Bosco en tierras gaditanas.

El Hache Publicidad Moraleja no pudo hacer un favor a los extremeños y perdía en Pabellón Adolfo Suárez ante el Huelva Comercio por un apurado 54-59. Malick con 14 puntos, 10 rebotes y 13 de valoración fue el MVP del Moraleja.

El Hache Publicidad Moraleja salió enchufado y mostrando intensidad defensiva en ciertas jugadas en la primera parte de este cuarto, con un 7-2 en cerca de tres minutos, lo que hizo que el Huelva Comercio Viridis tuviera que pedir un tiempo muerto. El cual le funcionó para despertar y endosarle en cuatro minutos al equipo extremeño un parcial de 0-9, con un 7-11 a 3:53 para llegar al final de estos primeros diez minutos, terminando el primer cuarto con un 13-17.

El segundo cuarto comenzó con la reacción extremeña nada más salir que le lelevó a igualar el resultado con un 18-18 a 8:30 para llegar al descanso. Pero el equipo onubense en los últimos seis minutos lograba abrir hueco en el marcador y alcanzar al descanso con un 27-35 y un parcial (14-18).

En el tercer periodo, el Hache Publicidad Moraleja comenzó con un triple de Froufe que no valió de mucho, ya que el cuadro onubense abrió una distancia de doce puntos con un 30-42 a 4:42 para llegar al final de estos diez minutos. Pero el equipo moralejano supo reaccionar para finalizar este tercer cuarto con un 37-43, aunque con un parcial muy pobre de 10-8.

El último cuarto fue muy igualado por ambos equipos tanto en pérdidas como en tiros fallados, finalizando el partido con la victoria para el Huelva Comercio Viridis por 54-59 y un parcial en este cuarto de (17-13).

Como incidencia reseñar que este partido se jugó sin el marcador electrónico al estar estropeado.

El Lithium Iberia Sagrado Corazón se llevó el derbi extremeño en su visita al CBA Spain por 72-95. Tomaic por los pacenses, con 28 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 26 de valoración; y Perry con 23 puntos y 23 de valoración, por los cacereños fueron los mejores.