Rubén Martín destaca en la Behobia con el apoyo del Mideba

El deportista extremeño Rubén Martín, natural de Cabezuela del Valle, vivió una jornada inolvidable en la Behobia-San Sebastián, una de las pruebas más emblemáticas y exigentes del atletismo popular en España. Rubén Martín, en representación del Mideba y con el apoyo de la Fundación Enki, completó la carrera en un tiempo de 52 minutos y 44 segundos, siendo el primer extremeño clasificado en la categoría handbike.

Para Rubén Martín, la experiencia fue mucho más que un desafío deportivo: "Ha sido un reto personal y emocional, una experiencia impresionante e inigualable. Llevo años viendo cómo las personas con discapacidad luchan por sus metas, y poder vivirlo en primera persona ha sido algo único", afirmó.

A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas, con niebla, humedad y tramos muy exigentes por las pendientes, el deportista se mostró satisfecho con su actuación: "Soy muy competitivo y quería bajar de los 50 minutos, pero todos me felicitaron por el tiempo. La Behobia es muy dura y la disfruté muchísimo".

Entre los tramos más duros del recorrido, Rubén Martín destacó el Alto de la Gaintxurizketa, con su gran desnivel, y el Alto de Miracruz, en el kilómetro 17, donde el esfuerzo se multiplica. Sin embargo, el calor del público fue clave: "Escuchar a la gente gritar mi nombre: '¡Venga Rubén!', me puso los pelos de punta. Fue un momento emocionante que no olvidaré".

Rubén Martín quiso subrayar el papel fundamental del Mideba Extremadura y la Fundación Enki, organización sin ánimo de lucro que busca la inclusión social de personas con diversidad funcional a través del deporte y el ocio, en su carrera deportiva: "Mideba es un referente del deporte adaptado en Extremadura y en España. Enki ha sido mi gran apoyo: me han prestado la handbike, me ayudan con la logística, los hoteles y todo lo necesario para competir. Gracias a ellos puedo seguir creciendo como deportista", explicó con gratitud.

Tras esta gran experiencia en la Behobia, el deportista extremeño ya piensa en sus próximos retos. Este próximo fin de semana participará en la carrera solidaria Ponle Freno en Madrid, en apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico, una causa que le toca de cerca por su lesión medular. Más adelante cerrará la temporada en la carrera del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y en marzo comenzará la Copa de España de Handbike.

Rubén Martín concluye con un mensaje de agradecimiento: "A donde vaya, llevo conmigo el nombre de Mideba y de Enki. Gracias a ellos todo esto es posible".