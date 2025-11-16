HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Paula Josemaría cae en Dubai y dice adiós al número 1

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

No habrá cuarto título consecutivo para Paula Josemaría y Ariana Sánchez, que además se despiden de la posibilidad de acabar el año como número 1.

La extremeña y la catalana cayeron derrotadas en las semifinales del Dubai P1 ante Claudia Fernández y Bea González por 4-6, 7-6 y 6-3, que se verán en la final con las número 1 Gemma Triay y Delfi Brea. Paula Josemaría y Ari Sánchez comenzaron de la mejor manera llevándose el primer set y casi cierran el pase a su sexta final consecutiva al forzar el ‘tie break’ en el segundo, pero terminaron entregándolo y a partir de ahí sus rivales se crecieron.

Josemaría y Sánchez necesitaban ganar los tres últimos torneos del año para recuperar el número 1. La de Moraleja y su compañera de Reus llegaban a Emiratos Árabes en su mejor momento tras conquistar los títulos en Milán, Egipto y el Mundial de Kuwait.

