El Rallye de la Vendimia vuelve a las carreteras

Miércoles, 17 de septiembre 2025

La 54 edición del Rallye de la Vendimia volverá a protagonizar la actualidad del mundo del motor en la región durante el fin de semana. Apartada de nuevo la prueba de los diferentes trofeos nacionales para los que puntuó en la edición de 2024, la carrera más longeva de la región y la segunda por antigüedad del país no quiere perder su esencia y volverá a protagonizar una importante lucha por el Campeonato de Extremadura para el que sigue siendo puntuable.

Su exclusión de la CERA-Recalvi permite a la organización del Motor Club Almendralejo recuperar la doble etapa, con salida del primer participante del parque cerrado de Almendralejo este viernes a las 17.00 horas y llegada a ese mismo lugar a las 19.20 horas de la tarde del sábado. Por medio, los tramos de Feria y Jaime Ozores, que se correrán el viernes, y los de Cabeza la Vaca y Almadén de la Plata, ambos con tres pasadas, que se disputarán durante toda la jornada del sábado. En total, 720 kilómetros, de los cuales algo más de 95 corresponden a los de la prueba de velocidad y el resto a los enlaces.

Ausencia de los dos últimos campeones

Las inscripciones se cerraban esta semana con un total de 53 participantes, entre los que no faltan las parejas formadas por Antonio Luis Casimiro y Juan Manuel Flores; Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo, Julián Jiménez y Alberto Espino; José María Obrero y Sergio Castilla; así como Juan Manuel Arbizu y Juan Alberto Cano. Todos ellos parten con posibilidades de luchar por la prueba. Entre las ausencias destacan las de sus dos últimos ganadores, Eduardo Noriego (campeón seis veces consecutivas desde 2016 a 2022) y Jorge Cagiao (vencedor las dos últimas ediciones de 2023 y 2024).

Clasificación actual

A falta de tan solo dos citas para terminar el campeonato regional, el Rallye de la Vendimia de este fin de semana y el Rallysprint de Salvaleón, la clasificación de pilotos está encabezada por el almendralejense Carlos Gallardo, con 328 puntos, seguido del vigente campeón extremeño Julián Jiménez con 162. Tercero se mantiene Antonio Luís Casimiro con 122, los mismos con los que cuenta el cuarto clasificado Eduardo Noriego.

