Remontada al sprint de Marc Márquez en el circuito de Mugello

Jesús Gutiérrez Sábado, 21 de junio 2025, 19:23

Después de completar la vuelta de calentamiento, Marc Márquez situaba su Ducati en la primera posición de la parrilla, desde donde partía por sexta vez esta temporada tras haber logrado su pole número 100 entre las tres categorías mundialistas. Sin embargo, segundos antes de apagarse el semáforo, el catalán se percataba de que algo no estaba en su sitio y soltó la mano derecha del manillar esperando resolver esos problemas. Toda esta maniobra se produjo mientras el semáforo se apagaba y pillaba al poleman de Mugello con el paso cambiado. En unos pocos metros era engullido por el pelotón y solo su habilidad en la primera frenada le permitió encontrar el hueco para situarse cuarto.

«Ha pasado todo muy rápido y ha sido un error mío que luego he camuflado, porque si no estaríamos hablando de un gran error. He apretado el botón del sistema de salida y no he visto el mensaje que aparece en la pantalla de la moto. Pensaba que no estaba activado y por eso lo he vuelto a apretar, pero ya tocaba salir y cuando he acelerado he visto que no estaba activado y por eso he salido más tarde que el resto de los pilotos», explicaba detalladamente Marc Márquez respecto a todo ese lío que apenas duró unos segundos.

Solventado ese primer momento crítico, Márquez completó la primera vuelta tercero después de deshacerse de Fabio Quartararo. Un giro después había hecho lo propio con Pecco Bagnaia y, aunque le costó un par más pasar a su hermano Álex, en la cuarta vuelta ya estaba liderando el grupo y a partir de ahí ya no hubo carrera. Quedaban todavía dos tercios del sprint, pero el de Cervera no dio opción a su hermano, que tuvo que volver a conformarse con la segunda posición, pese a que lo intentó más que nunca.

«Hoy he tomado más riesgos, porque sabía que había más probabilidades de poder ganar, pero hoy Marc ha sido más inteligente y ha sabido atacar en el momento justo, antes de que las gomas empezaran a calentarse y a tener problemas. Cuando me ha pasado he intentado estar esa vuelta muy pegado a él para intentar atacarlo, pero he cometido un error, casi me caigo y ahí lo he perdido. Cuando tienes 0.5, 0.6, 0.7 y no puedes recortar, es como luchar contra un muro», reconocía el piloto de Gresini.

En los nueves sábados que se han disputado hasta la fecha, Marc ha ganado ocho sprint y Álex siempre ha acabado segundo… salvo en el que ganó el hermano pequeño en Silverstone, con el mayor escoltándole en el podio. Una situación que refuerza el liderato del ocho veces campeón del mundo, con 35 puntos de ventaja sobre su principal rival y que comparte apellido Márquez.

Nueva decepción de Bagnaia

Mugello tenía que ser la prueba de fuego para Bagnaia, con muchos problemas en este inicio de temporada, focalizados en el tren delantero de su Ducati y en su incapacidad de frenar fuerte con confianza. Parecía que tras la última carrera de Aragón el bicampeón de MotoGP volvía a ver la luz al final del túnel y lo corroboraba su segunda posición en parrilla, en su mejor calificación del año; pero tras completar las 13 vueltas del sprint, volvieron a aparecer los mismos problemas y el mismo discurso del piloto turinés. «Siempre he frenado igual y siempre he entrado fuerte en la curva, pero este año no puedo hacerlo y es frustrante», reconocía el piloto italiano, muy decepcionado en el podio.

Bagnaia llegó a rodar primero, pero se vio sobrepasado por los hermanos Márquez y no pudo seguir su ritmo. De hecho, en las últimas vueltas tuvo que preocuparse más de defender la tercera posición de un desatado Maverick Viñales, que tenía ritmo para plantar cara a las Ducati en Mugello, pero que perdió mucho tiempo tratando de superar a Quartararo. Cuando logró ponerse cuarto, cazó rápido a Bagnaia, pero no pudo intentar el adelantamiento: «Cuando me he acercado mucho ya no tenía ese extra para engancharme, así que mañana hay que estar ya desde la primera curva ahí con ellos, y luchar para mantener la posición».

La KTM de Viñales fue la única moto no Ducati en esas primeras posiciones, ya que quinto terminó Fabio Di Giannantonio, por delante de la Aprilia de Marco Bezzecchi, ya lejos de la cabeza. Completaron las posiciones de puntos Franco Morbidelli, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer, que en las últimas vueltas dejó a Quartararo sin sumar, en una carrera de más a menos del piloto de Yamaha.

En la jornada de calificaciones en las categorías pequeñas hubo pole de Diogo Moreira en Moto2 y una recolocación de la parrilla a posteriori de los colíderes del campeonato, ya que a Arón Canet le cancelaron su vuelta por la presencia de banderas amarillas, que le hizo bajar hasta la séptima plaza. Sin embargo, tras la queja de su equipo le devolvieron ese tiempo que le situaba segundo en parrilla. Y lo contrario le pasaba a su rival, Manu González, que era quinto tras la Q2, pero que fue sancionado más tarde por rodar lento y relegado a la octava plaza. En Moto3 el rookie Álvaro Carpe logró su primera pole mundialista, por delante de su compañero y líder de la categoría, José Antonio Rueda.

