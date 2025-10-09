Montes y Collado buscan la primera en Granada
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
Tras tener que abandonar el Rally Princesa de Oviedo el pasado mes de septiembre y después de debutar con una segunda plaza en el Rally ... Terra de Galicia, Paco Montes y David Collado afrontan con ganas de resarcirse el 10 y 11 de octubre el Rallye Ciudad de Granada. Los componentes de la Escudería Plasencia buscan su primera victoria en la tercera cita puntuable de la Dacia Sandero Eco Cup, una competición monomarca cuya última prueba será en el RallyRACC Catalunya Costa Daurada el 24 y 25 de octubre.
