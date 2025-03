Cumpleaños infeliz para Alonso

David Sánchez de Castro Sábado, 29 de julio 2023, 18:20 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

El cumpleaños es, por definición, un día para celebrar. Se festeja el natalicio, la jornada en la que se llega al mundo, y normalmente se hace con dulces y parabienes de los más cercanos, si se puede. Fernando Alonso hizo lo propio en el box de Aston Martin en un sábado que, por lo demás, fue para olvidar. Un desastre absoluto que ya se le complicó desde la misma clasificación, cuando por un fallo del equipo que hizo salir a pista sin tiempo justo cuando habían hecho que su compañero, el ínclito Lance Stroll, hiciese lo propio pero con neumáticos de seco. Y es que la lluvia, algo obviamente previsible en las Ardenas, fue la gran protagonista del fin de semana.

El trompo con el que el asturiano remató su jornada de cumpleaños en la grava fue el colofón a un sábado para olvidar. Sumar su primer abandono de la temporada no es lo esperado, ni mucho menos, y confirma la depresión que atraviesa el equipo Aston Martin y, con él, los aficionados.

El animal mitológico de la F1: los neumáticos de lluvia

La Fórmula 1 tiene un serio problema cada vez que llueve en el circuito. No tanto porque sea más peligroso conducir en estas condiciones, que también, sino porque hacen inútiles los neumáticos de lluvia. La carrera sprint iba a arrancar a las 16:30 de la tarde y no lo hizo hasta las 17:50, después de más de una hora de retraso y tras varias vueltas de formación detrás del coche de seguridad. Con una salida en rodado y con muchas dudas en la pista, tras la primera vuelta la mitad de la parrilla entró a boxes para cambiar neumáticos de lluvia a los intermedios.

El caos en boxes hizo que, de repente, el gran beneficiado fuera Oscar Piastri, que se puso al frente después de todos los demás, mientras Max Verstappen apostaba por una estrategia tirando a conservadora. Sabía que aún tenía opciones de ganar, por lo que una vez recolocados con todos habiendo realizado el pertinente cambio de neumáticos a los intermedios, apenas tardó unas pocas curvas en pasar al heroico 'rookie' de McLaren, que se confirma como uno de los que va en ascenso en este verano.

Por detrás, refriegas de todos los colores. Hamilton y Pérez se llegaron a tocar, lo que propició una sanción de cinco segundos para el heptacampeón que a la postre beneficiaron a un Carlos Sainz que esquivó todo, incluso la idiosincrasia de su propio equipo que tuvo una nueva parada en boxes para recuperar el 'meme de Interstellar' y su «esta pequeña maniobra nos costará 82 años». No fue para tanto, pero sí lo justo como para que no pudiera pelear por el podio.

A estas alturas Alonso ya había abandonado. Encaraba la curva 10 del circuito en una zona en la que estaba más mojada que en otras. Estaba fuera de la zona de puntos pero esperanzado en poder remontar, cuando un inoportuno acelerón sobre el punto más mojado fuera de la trazada le escupió contra la grava. Un trompo después, Alonso se bajaba a sus 42 años recién cumplidos para abandonar por primera vez en lo que va de año. Su resumen después de la carrera no pudo ser más elocuente. «El día gris oscuro, desde la clasificación por no poder hacer una vuelta en la Q2. Detrás del coche de seguridad quería poner las ruedas intermedias, pero teniendo a Lance delante, no podía hacer nada. Luego un fallo mío, así que cero puntos en la gravilla. Va a ser una carrera para ver si podemos pasar página», se resignó sobre la cita de este domingo.

Las once vueltas a los siete kilómetros del trazado belga se completaron con Verstappen cómodamente encaminándose hacia otra sprint ganada y ocho puntos más que le alejan de sobra al frente de la general. Entre su dominio y los abandonos de Sergio Pérez (¿le afectaba el toque con Hamilton a ese coche o fue un error suyo?) y Fernando Alonso, la ventaja que tiene ya es de 118 puntos. Pase lo que pase, de aquí al GP de Singapur va a ser líder de la clasificación y nadie le va a quitar del frente.

El cuarto puesto de Carlos Sainz sabe a gloria tras el trío que formaron Verstappen, Piastri y el heroico Pierre Gasly, que le da a Alpine un buen resultado en plena vorágine de despidos en el seno de la estructura. Ni la mala estrategia ni las sensaciones de que estaba en una posición fuera de lo que debería, ni mucho menos las condiciones de pista afectaron al madrileño, que pese a no ser 'il predestinato' como Leclerc, es el primer piloto de Ferrari en la clasificación general. Tendrá que confirmar todo este domingo.