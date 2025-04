Singapur, ¿la última oportunidad para la '33'?

David Sánchez de Castro Jueves, 14 de septiembre 2023, 19:28 Comenta Compartir

La recta final de la temporada 2023 de Fórmula 1 se abre en un remodelado circuito de Marina Bay, en Singapur. El infierno que pasan los pilotos aquí, con temperaturas por encima de los 30ºC y una humedad superior al 80%, hacen de esta carrera una de las más complejas para gestionar, tanto desde el punto de vista mecánico como físico. No hay cita que no haya tenido un coche de seguridad, dado su carácter urbano. Todo son ingredientes para que sea una prueba imperdible para los aficionados, que hasta que lleguen las últimas carreras del año tendrán que estar muy atentos a los horarios porque variarán.

Este año, el circuito de Singapur ha visto recortada en unos 200 metros su longitud merced a la eliminación forzosa de la chicane entre las curvas 16 y 19 (de grato recuerdo sórdido para todos los aficionados alonsistas, ya que fue aquí donde Nelsinho Piquet se estrelló en 2008) para convertirlo en una recta de 400 metros. Sigue siendo el trazado con más curvas del calendario y uno de los más difíciles de completar por número de vueltas, ya que la posibilidad de un incidente es altísima. No sería de extrañar que, como ocurrió en años anteriores, la carrera finalice por el límite de tiempo de 2 horas y no por el número de vueltas previstas, que será de 62 este domingo. Y lo que habrá seguro es un récord de la pista, dada la nueva configuración.

Todos estos ingredientes se meten en una olla a la que se sazona con la pura probabilidad y la estadística: a Max Verstappen no se le da muy bien este circuito. «¿Puede ser aquí el final de la increíble racha ganadora de Red Bull?», se preguntan desde la web oficial de la Fórmula 1 este mismo jueves, acompañando la cuestión con una foto del líder y futuro tricampeón del mundo junto al que todos miran como el firme candidato para poder romper esa racha: Fernando Alonso.

Todo tiene que encajar

En los análisis previos a la temporada 2023, y en especial a partir de la racha de podios exitosa, se empezó a hablar de la '33' como un objetivo realista. Ver de nuevo a Alonso en el podio de manera constante hizo que el objetivo de llegar arriba del todo se colocase como una nueva obsesión, no tanto para el piloto o para Aston Martin como para sus enfervorecidos fans, que han llegado a colapsar la tienda oficial del equipo para pedir sus camisetas durante meses.

Visto el rendimiento de Red Bull y las fortalezas y debilidades del AMR23, Singapur se catalogaba como un trazado con posibilidades de éxito. El propio Alonso lo comprobó en sus carnes en Monza: los circuitos con largas rectas y necesidad de poca carga aerodinámica le suponen un problema. Los ratoneros como este, Hungaroring o Zandvoort son mucho más propensos a su triunfo.

«Espero ser rápido, pero es difícil saberlo. En Monza no fuimos competitivos y aquí debería ser mejor, más parecido a Zandvoort, pero está muy igualado», señalaba ante los medios el asturiano. No por ser urbano le tiene que ir bien, como demuestra que en Mónaco estuvo segundo y en Bakú se quedó lejos, pero todos los condicionantes se ponen de su lado. «¿Qué necesito para ganar aquí? Muchas cosas. Lo primero es ver la bandera a cuadros. Singapur es una carrera muy exigente y donde toda la mecánica va más caliente de lo habitual. Entonces, veremos si podemos ir ganando confianza», analizó en la rueda de prensa. En cualquier caso, más allá de su rendimiento, si llega a la vuelta 16 de carrera alcanzará la casi mítica marca de los 100.000 kilómetros recorridos en carreras de Fórmula 1, un registro que nadie ha alcanzado en la historia de la competición. Algo que no le obsesiona pero que sí demuestra su peso en el seno de la competición.

Si Alonso y Aston Martin tienen aspiraciones, también las comparten en Ferrari. Carlos Sainz viene de un podio con ruido en Monza y aunque sabe que Singapur es muy diferente, intentará mantener el impulso. «No seremos tan rápidos», advertía el madrileño, y lanzó un aviso claro, tanto a sus rivales como a su compañero (que a veces es lo mismo). «Pero si tenemos una oportunidad, iremos a por ella», añadía.