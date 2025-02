Silverstone se prepara para un GP de cine

David Sánchez de Castro Jueves, 6 de julio 2023, 18:22 Comenta Compartir

A la actual Fórmula 1 no hay quien la reconozca con respecto a hace diez años. Viajar a 2013 supone hacerlo a una época en la que el deporte se veía por televisión y poco más, lo de las redes sociales era visto con una enorme suspicacia desde los despachos y Bernie Ecclestone manejaba a su antojo calendarios, reparto de dinero y hasta cierto punto la posición de los equipos en la parrilla. El equipo de Silverstone era Force India y sus pilotos eran unos poco ilusionantes Paul Di Resta y Adrian Sutil.

Una década después la F1 llega a su Gran Bretaña natal en medio de una revolución no tanto deportiva (vuelve a ser Red Bull la enorme referencia) como mediática. Liberty Media dio en el clavo al asociarse con Netflix para popularizar la competición en Estados Unidos, y desde ahí ha ido diversificando su estrategia de promoción hasta el culmen de lo que se verá este fin de semana: el mismísimo Brad Pitt tendrá un box propio en Silverstone. No es casual que sea en el circuito donde empezó el campeonato en 1950, y el simbolismo es evidente.

El nombre que aparecerá en ese undécimo box en la pista será el de Sonny Hayes, el nombre del personaje que interpreta Brad Pitt en la próxima película que está rodando con Apple. La productora del gigante de las telecomunicaciones cuenta con la colaboración plena de la Fórmula 1, hasta el punto de que este fin de semana rodará un F3 modificado por Mercedes con un doble de acción de Pitt al volante para dar la vuelta de formación junto al resto de corredores de la parrilla. Todo por grabar escenas que se usarán en la película, algo que no se veía desde la legendaria 'Grand Prix' de 1966 que protagonizó James Garner y dirigió John Frankenheimer.

El AXPGP, nombre del equipo ficticio de Pitt, será el dedo al que mirarán los menos habituales de la Fórmula 1 mientras la luna resplandece en un Gran Premio de Gran Bretaña con muchos frentes abiertos.

En casa de Aston Martin

Cuando en España es un clamor la petición de la '33', la ansiada próxima victoria de Fernando Alonso, hay que recordar que el último piloto español en conquistar un gran premio fue Carlos Sainz. El piloto de Ferrari logró en Silverstone en 2022 su primera y hasta el momento única victoria en el gran circo, algo que aspira a repetir a no mucho tardar. Las circunstancias este fin de semana no le van a ser tan propicias como el año pasado, pero no por ello aspira a lograr algo grande.

Y es que si algo se vio en Austria claramente es que Ferrari ha dado un paso adelante. Aunque siguen pecando de unas estrategias dignas del peor enemigo de la Scuderia, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz son conscientes de que deben aprovechar este momento de dudas que atraviesa el que hasta ahora era el segundo equipo en liza, Aston Martin, toda vez que Mercedes llega en un momento dulce de forma y en clara línea ascendente.

En un GP que es el de casa para más del 80% de los habitantes del circo ambulante de la Fórmula 1 (ocho de los diez equipos tienen su sede en un radio de 50 kilómetros a la redonda de Silverstone), para Aston Martin lo es aún más. La fábrica y el flamante nuevo cuartel general se encuentra en el propio circuito, lo que hace que este sea un fin de semana marcado en rojo para el equipo del coche verde. No es casual que Fernando Alonso estrene un casco que homenajea a la historia de la escudería que le ha devuelto al podio, ni que sea aquí donde aspiran a que puedan meterle mano en condiciones a Max Verstappen.

Y es que, salvo máxima sorpresa, el neerlandés saldrá este fin de semana con una nueva victoria. Verstappen tiene tal ventaja que podría irse de vacaciones y volver después del verano que seguiría siendo el líder del campeonato, pero su voracidad le impide bajar el ritmo. Solo un eventual error, un despiste o un fallo mecánico que aún no se ha producido en su monoplaza darían lugar a un golpe de efecto que devuelva a los espectadores la atención. En ese momento, si se produce, habrá que ver quién asume el papel de alternativa, porque ese rol de protagonista sorpresa no está nada claro. Aunque el guion de esta película parece muy previsible, quizá el siempre espectacular Silverstone deje un 'plot twist' que nadie vio venir.