Sainz se supera en su cumpleaños

Hace ya mucho que Carlos Sainz dejó de ser un novato en la Fórmula 1. El piloto madrileño sacó lo mejor de sí para liderar McLaren, primero, y para hacer lo propio en Ferrari, donde le está costando mucho más. No en vano tiene a su lado a Charles Leclerc, bautizado como 'Il Predestinato', y al que siempre se va a beneficiar ante cualquier atisbo de duda desde el seno de la Scuderia.

El Gran Premio de Italia es un lugar perfecto para dar un golpe en la mesa. Con una decoración conmemorativa en honor a los campeones de las 24 Horas de Le Mans, Sainz fue el más rápido de un viernes razonablemente tranquilo para Ferrari, lo que no significa ni mucho menos que vaya a ser lo mismo el resto del fin de semana. El Autódromo de Monza, que hasta hace no tanto era el circuito donde se conseguía la velocidad punta más alta del calendario, vivió una jornada de ensayos en los que muchos miraron con cierta suspicacia el rendimiento de unos y otros. En primer lugar, a los Ferrari, ya que no solo Sainz dio el 'do' de pecho, sino también a los McLaren, que siguen provocando una cierta sospecha cuando aparecen en la zona alta, pese a que ya hace varias carreras que esto no es noticia. Lando Norris, excompañero de Sainz y gran amigo, se quedó a solo 19 milésimas.

La certeza de que en Ferrari van a tener muchas miradas puestas es absoluta. No puede ser de otra manera: el SF23 no ha sido el monoplaza ganador que querrían los 'tifosi', ni mucho menos, y son conscientes de que en cualquier momento puede haber un golpe de suerte que les acompañase. Si los Red Bull fallan, los Aston Martin no están (y parece que no van a estar), los McLaren dudan y los Mercedes no les ponen las cosas difíciles, ahí estarán los coches rojos y amarillos de Maranello. Son muchos condicionantes, pero cosas más raras se han visto en la historia reciente de la Fórmula 1.

La primera condición, que los Red Bull fallen, ya se dio este fin de semana en el coche de Sergio Pérez. Cómo no, el mexicano falló en un momento crítico de la sesión, a falta de diez minutos, cuando estaban haciendo ya el ensayo de carrera y se fue contra el muro. Nada serio ni grave, pero muy elocuente: mientras Checo falla, Verstappen no lo hace. El neerlandés no apretó, porque sabe que aquí no hace falta, y de hecho dedicó el viernes a ir probando diferentes novedades para ajustar el monoplaza con el que, salvo máxima sorpresa, va a ganar este domingo. El quinto tiempo que marcó, sin necesidad de apretar con los blandos, fue suficiente para dejar claro que incluso sin forzar va a estar en la zona alta.

Durante los libres también se vio a muchos pilotos ensayar una suerte que será, como en las grandes corridas de toros clave para salir a hombros: los rebufos. En un circuito con las largas rectas que tiene Monza es de lógica que es requerido apostar por estas ayudas aerodinámicas para intentar ganar unos cuantos kilómetros por hora extra que pueden ser determinantes.

Aston Martin, dubitativo

Lance Stroll va a llegar al sábado prácticamente sin rodar. Literalmente: no dio ni una vuelta completa. El canadiense dejó su coche al probador Felipe Drugovich (esta va a ser la tónica de aquí a final de año: los probadores ensayando en los FP1) en la primera tanda y en la segunda tuvo una avería que le obligó a detener su AMR23 en medio de la pista. Un fallo en la bomba del combustible le dejó tirado en el circuito, forzó un parón en la sesión e hizo que los mecánicos e ingenieros de verde se quedaran con cara de pocos amigos.

Para Fernando Alonso tampoco fue buena noticia. Aunque él sí completó el plan previsto dentro de lo razonable, el octavo tiempo no es la mejor noticia posible. Se quedó a más de 7 décimas del crono de Sainz, pero por delante de George Russell y con Lewis Hamilton muy lejos, ya que el heptacampeón no pasó del decimocuarto tiempo. Los Mercedes no parecen haber arrancado con buen pie el fin de semana, pero como cada viernes habrá que ver qué va de farol, y qué va en serio.