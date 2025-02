Verstappen también exhibe en Austria su superioridad

David Sánchez de Castro Sábado, 1 de julio 2023, 19:01 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

Ni siquiera en una carrera corta que se disputó con la pista mojada al principio y secándose al final y con Sergio Pérez dispuesto a dar el susto se frenó el absoluto dominio de Max Verstappen. El neerlandés, como si no fuera con él este cambio de formato, se llevó la victoria del sprint del GP de Austria, con lo que suma otros ocho puntos en su haber.

Y eso que fue una carrera compleja desde la salida. En los primeros metros, Pérez intentó demostrar a Verstappen que tiene redaños para rebatirle el primer puesto como líder de Red Bull, algo que ni en sus mejores sueños está a su alcance. Le forzó hasta sacarle de pista, le estuvo cuestionando el primer lugar… hasta que el campeón del mundo se lo quitó de encima como si fuera una molestia incómoda. De hecho, el mexicano acabó fuera de pista y viéndose adelantado por un inédito Nico Hulkenberg, que se vio con el Haas en segunda posición. El alemán acabó sucumbiendo frente al empuje de sus rivales, toda vez que además la pista se fue secando, lo que hizo que su momento de gloria se quedase corto.

Con Sergio Pérez ya situado segundo y Verstappen cómodamente liderando, la emoción se colocó atrás. Carlos Sainz se aupó pronto a la tercera posición de la parrilla, relativamente cómodo frente al empuje de sus rivales, lo que le daba una oportunidad de oro. Solo tenía que no fallar y completar las 24 vueltas sin error, lo que a su vez requería que desde el muro no se pusieran nerviosos. Y es que conforme avanzaban las vueltas y se hacía carril, empezó el runrún de que era posible entrar en boxes a hacer una parada a neumáticos de seco. Valtteri Bottas lo intentó en la salida, toda vez que salía penúltimo y, por tanto, el perjuicio era bajo. Tardó la vuelta de formación en darse cuenta de que había que salir con intermedios.

Aunque la pista estaba de mírame y no me toques, hubo buenas luchas. Lando Norris, que partía tercero, se vio fuera de la zona noble hasta verse en medio de un fregado serio junto a Charles Leclerc y a Esteban Ocon, dos de los que no se iban a dejar nada por esos puntos que en este tipo de carreras se cortan en el octavo puesto. Aunque la intención de todos era dejar una buena pelea, y por momentos así la tuvieron, llegó la hora de los estrategas.

En cuanto George Russell, que salía desde atrás, montó neumáticos de seco y los tiempos empezaron a caer, los pilotos de arriba decidieron entrar en boxes para hacer lo propio. Los que lo hicieron primero acertaron, caso de Nico Hulkenberg, que acabó en la zona alta de la parrilla, pero no así el resto. Uno de los perjudicados fue, por ejemplo, Charles Leclerc, que de rondar el sexto puesto, acabó lejos de ese 'top 8'. De nuevo, los estrategas de Ferrari hicieron lo suyo.

Por arriba no se la jugaron. Los seis primeros no cambiaron neumáticos, pese a que sus ruedas ya estaban empezando a dar muestras de desgaste serio, pero hacerlo habría sido renunciar a su posición sin posibilidad de devolverla. No es descartable que Carlos Sainz, por ejemplo, consciente de la pifia de su equipo con Leclerc, decidiese obviar las posibles órdenes desde el muro o incluso apagar la radio si así lo veía necesario. El madrileño logró una más que aceptable tercera posición que le permitió sumar los primeros puntos del fin de semana a la espera de lo que pueda hacer este domingo, la hora de la verdad.

Alonso, contras los fantasmas

No está siendo sin embargo un fin de semana nada cómodo para Fernando Alonso. La sensación generalizada no es que el Aston Martin esté sufriendo más de lo debido con respecto a sus rivales, como ocurrió en el GP de España, sino que es solo el español el que lo está pasando mal. No es normal, o no previsible, que Lance Stroll esté por delante de su compañero. El propio piloto canadiense decía por radio que Alonso no perdiese el tiempo en una pelea con él, algo que denotaba que le iba a dejar pasar si se veía con más ritmo.

Sin embargo, el propio Stroll se convirtió en un pequeño obstáculo en las últimas de las 24 vueltas de la carrera para Alonso, quien entre quedar cuarto o quinto tampoco le hubiera cambiado mucho la vida. La impresión de que el asturiano no se siente del todo cómodo en este trazado corto está patente. Alonso tendrá que quitarse de encima esos fantasmas este domingo, cuando sale séptimo, si quiere mantener esa promesa que hizo después de la cita española: que esa iba a ser su última carrera sin podio de 2023. El objetivo primordial, según afirmó, es repetir sumar más puntos que Ferrari y que Mercedes. Red Bull, de momento, está muy lejos.