Pole sin VAR ni tensión para Verstappen

David Sánchez de Castro Madrid Viernes, 30 de junio 2023, 18:39

El esperpento en el que muchas veces sumen los árbitros al deporte profesional suele ser profusamente intenso en la Fórmula 1 en según qué circuitos. La decisión de pintar los bordes de la pista del Red Bull Ring implica que salirse de los límites no penaliza a quien lo hace, lo que supone que solo los comisarios tienen potestad para tal. El problema es que la pulcritud con la que los jueces asumieron esta labor convirtió la clasificación del GP de Austria en un absurdo.

Lo que fue de ley, sin mirar a los límites, fue la pole de Max Verstappen. El piloto de Red Bull dominó en su circuito sin paliativos para lograr un nuevo primer puesto en la sesión clasificatoria de este viernes, que como en todos los fines de semana con formato sprint, definió la parrilla del domingo. Detrás de él partirán Charles Leclerc y Carlos Sainz, que quieren acabar con un año (se cumple la onomástica este sábado) sin victorias de rojo.

En el podio del domingo intentará estar Fernando Alonso, pero no será fácil. El asturiano no tuvo una buena clasificación, hasta el punto de que saldrá séptimo, por detrás de Lance Stroll, que no es ni mucho menos nadie a quien destacar en lo positivo.

El corto circuito austriaco, como ya se vio en años anteriores, fue una auténtica pesadilla para los pilotos en cuanto empezaron a sobrepasar los temidos límites de la pista. El propio Verstappen vio cómo le eliminaban la vuelta por no haber dado su primera vuelta buena dentro de los mismos, lo que a su vez puso en alerta a todos. De hecho, no solo el bicampeón neerlandés vio cómo le quitaban un tiempo, sino también los pilotos de Ferrari, por ejemplo, o el propio Sergio Pérez.

La tanda se vio cortada a mitad por un inoportuno trompo de Valtteri Bottas, que se quedó tirado en medio de la pista tras dar un giro de 180º, pero tras la bandera roja la tensión no se rebajó. Otros tantos pilotos se vieron, al menos, investigados, como Fernando Alonso, que cruzó sin mayores problemas a la siguiente tanda, como también lo hizo Carlos Sainz con un buen tercer crono detrás de Verstappen y de Pérez. Eliminados: Tsunoda, Zhou, Sargeant, Magnussen y De Vries. Dentro de lo razonablemente previsto.

Nuevo desastre de Pérez

Lo que pasó en la Q1 se repitió en la Q2. Todos los pilotos salieron con la intención de hacer una vuelta buena en los límites previstos, pero el absurdo de respetar los márgenes de manera totalmente estricta hizo que los competidores no salieran a por una vuelta rápida, sino al menos una vuelta legal. Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz… las revisiones de la FIA a todas las vueltas de los presentes hizo que la Q2 fuera una auténtica incógnita de manera constante.

Sergio Pérez, de hecho, se vio sin tiempo a falta de menos de dos minutos, lo que le obligó a cambiar su planificación de salida de pista y forzar… demasiado. El mexicano, de nuevo, se quedó fuera de la Q3 (y van cuatro seguidas) y arrancará desde una pobre 15ª posición. Como él, también Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Oscar Piastri o Pierre Gasly vieron cómo les borraban esos tiempos. Al final, los eliminados fueron Russell, Ocon, Piastri, Bottas y Pérez.

Sin sorpresas en la pole

Ni siquiera ese dado al aire que son los límites de pista sirvieron para que Max Verstappen saliera de donde ha estado en los últimos meses: en lo más alto. El líder y evidente favorito para la victoria tanto este sábado en el sprint como el domingo en la carrera dejó claro que no va a ceder ni lo más mínimo frente a sus rivales, y desde el primer intento de la Q3 marcó la pauta. No hubo necesitad de mirar los límites de pista en este primer intento, en el que superó por la mínima a Leclerc y a Sainz.

En el segundo intento de todos los pilotos la igualdad fue absoluta, algo que por otro lado es relativamente previsible dado que es un trazado de apenas un minuto. Verstappen asumió su condición de favoritísimo frente a sus rivales, como Alonso, que esta vez se quedó lejos… Mucho más de lo previsto. El asturiano fue séptimo, superado incluso por su propio compañero Lance Stroll, con lo que el domingo saldrá lejos de la zona de podio en un circuito en el que aspiraba a mucho. Cuatro posiciones por delante estará Sainz, que necesita dar un golpe en la mesa para demostrar que tanto él como Leclerc aspiran acabar no solo con el dominio absoluto y absolutista, sino con la pésima vorágine que atraviesan.