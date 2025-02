Ecclestone, condenado a 17 meses de cárcel y una multa de 750 millones

D. S. C. Jueves, 12 de octubre 2023, 14:02 | Actualizado 14:34h. Comenta Compartir

El magnate británico Bernie Ecclestone, máximo mandatorio de la Fórmula hasta 2017, se ha salvado de una sentencia de prisión inmediata después de declararse culpable en un tribunal de Londres de engañar a hacienda al ocultarle activos en el extranjero por valor de más de 400 millones de libras (460 millones de euros). A sus 92 años, ha sido condenado a 17 meses de cárcel en suspenso, lo que en la práctica significa que no será recluido si no comete otro delito en ese período.

Ecclestone llegó a un acuerdo civil con hacienda en virtud del cual pagará 652,6 millones de libras (756 millones de euros) que cubren impuestos, intereses y sanciones durante los 18 años fiscales comprendidos entre 1994 y 2022, dijo el fiscal Richard Wright. Acompañado de su esposa Fabiana, el multimillonario anciano compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark y admitió un cargo de fraude por representación falsa, poco más de un mes antes de que fuera juzgado.

Según el tribunal, Ecclestone no declaró un fideicomiso en Singapur, con una cuenta bancaria en la que había unos 400 millones de libras y, además, mintió a la hacienda británica cuando esta le cuestionó sobre el tema en una reunión en 2015. Ecclestone, que en primera instancia negó los cargos, aseguró por entonces que solo estableció un fideicomiso en favor de sus tres hijas, Deborah, Tamara y Petra.

A juicio del fiscal, las respuestas que dio Ecclestone hace siete años podían «inducir a error», al mismo tiempo que esclarece que el acusado no era consciente de su posición y no podía dar una respuesta clara. «Ecclestone no sabía con exactitud cómo la propiedad de estas cuentas estaba estructurada. Por lo tanto, no sabía si tenía que pagar impuestos, intereses o multas en relación a las transferencias entre cuentas. El señor Ecclestone reconoce que fue un error contestar a las preguntas porque podía provocar que el HMRC (la hacienda británica) dejara de investigar sus asuntos. Ahora acepta que hubiera que pagar impuestos por ello», desgranó el fiscal.

La abogada de Ecclestone , Clare Montgomery, había dicho al tribunal que Ecclestone «no conocía la verdadera posición» sobre si era beneficiario o fideicomitente de algún otro fideicomiso. «Debería haber dicho 'no sé' en lugar de 'no'», dijo Montgomery. Añadió que la respuesta de Ecclestone a HMRC fue un «error de juicio impulsivo». Ecclestone dio una respuesta ininteligible a los periodistas cuando salió de la corte y se subió a un Range Rover que lo esperaba.

«Error de juicio impulsivo»

Andrew Penhale, fiscal jefe de la Fiscalía de la Corona, dijo en un comunicado que «todos los miembros de la sociedad británica, independientemente de lo ricos o famosos que sean, deben pagar sus impuestos y ser transparentes y abiertos con HMRC sobre sus asuntos financieros».

Por su parte, Richard Las, director de investigación y director del Servicio de Investigación de Fraude de HMRC, dejó claro que «Bernie Ecclestone ha tenido mucho tiempo y numerosas oportunidades para asumir la responsabilidad y ser honesto con HMRC sobre sus asuntos fiscales. »En lugar de aprovechar estas oportunidades, mintió a HMRC y, como resultado, abrimos una investigación criminal. «Esta investigación ha implicado investigaciones en todo el mundo y culminó con la declaración de culpabilidad de Bernie Ecclestone por fraude. Ahora tiene antecedentes penales y ha pagado 652 millones de libras en relación con sus asuntos fiscales más amplios», enfatizó.

Ecclestone fue el presidente de Formula One, la organización que controlaba el deporte rey del automovilismo, hasta 2017, unos meses después de que Liberty Media se hiciera con el control de este deporte.