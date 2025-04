Alonso se examina en su añorado Monza

David Sánchez de Castro Jueves, 31 de agosto 2023, 10:42 | Actualizado 11:05h. Comenta Compartir

Hay países sin los que no se puede entender la Fórmula 1. Gran Bretaña, por ser la cuna de la competición, Mónaco, por albergar el Gran Premio más conocido, o Italia, por ser el lugar de origen de Ferrari y de los 'tifosi'. La vehemencia con la que la afición local anima o vapulea a los pilotos de Maranello es tal que no se vive en otro tipo de deportes ni en otros países. Un aficionado de la Juventus puede estar enfrentado con uno del Inter, pero posiblemente ambos compartan el amor por el 'Cavallino Rampante'.

El Autódromo Nacional de Monza es, posiblemente, de esos circuitos que siempre salen en todas las listas de imprescindibles en el calendario. En un momento en el que la Fórmula 1 bajo el mando de Liberty Media están intentando promover un cambio casi de filosofía para acercarlo más a Estados Unidos, el de Italia es un Gran Premio inamovible. Nadie quiere quitarlo, porque todos (incluso los petulantes snobs británicos) son conscientes de que sin esa marea roja, blanca y verde les faltaría algo en el calendario. No es casual que Imola también esté desde hace unos años.

Este fin de semana también es el último de la temporada europea, lo que a su vez pone el punto de partida al sprint final del año 2023 en la competición. Con Max Verstappen como evidente favorito, solo hay un cierto atisbo a la esperanza para el resto: la probabilidad. Por pura estadística, el neerlandés tendrá que fallar en algún momento y aunque lleva once de las trece carreras ganadas, nueve de ellas de manera consecutiva, es casi metafísicamente imposible que mantenga este nivel hasta el final. Además, hay una cierta maldición que se ha repetido en los últimos años: el ganador de la edición anterior en Monza ha abandonado en la siguiente.

Más allá de cábalas, maldiciones y embrujos, frente a la certeza casi absoluta de que Verstappen va a ganar el domingo se encuentra la incógnita de quién podría ser el que ocupe su primer lugar en el podio. Aquí hay varios candidatos, cada cual con sus argumentos. Sobre el frío papel, Sergio Pérez debería ser el primero en la lista, pero el mexicano ha demostrado una irregularidad que parece impropia de un piloto que lleva un Red Bull. Desde su país alimentan una suerte de conspiración proVerstappen que burbujea en las redes, pero nada más.

Fuera del entorno Red Bull está Fernando Alonso como máximo candidato. El paso al frente que dio el de Aston Martin en Zandvoort fue toda una declaración de intenciones, pese a que el AMR23 parece haber quedado a unas pulgadas de sus rivales en cuanto a evoluciones. La lluvia, que se prevé que vuelva a aparecer de manera más o menos protagonista este fin de semana, puede ser una aliada o una enemiga a partes iguales, por lo que Alonso deberá estar listo.

Pero si para un equipo es especial este fin de semana, sin duda debe ser para Ferrari. Los tifosi saben que sus pilotos no están en la mejor de las situaciones deportivas, pero también son conscientes de ese extra que pueden darles desde la grada. Para Monza, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz así como sus propios monoplazas cuentan con decoraciones especiales en cascos, monos y chasis. El amarillo de Módena, hogar originario del 'Commendatore' Enzo, reaparecerá para homenajear la victoria que lograron Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado en las últimas 24 horas de Le Mans. Una victoria que muchos aficionados a la Fórmula 1 ni siquiera conocerán, pero que tiene un prestigio evidente para los que saben que el automovilismo va mucho más allá de los monoplazas.

Las sospechas hacia Aston Martin

Igual que dicen que no hay día sin grillo ni hortera sin amarillo, no hay temporada de Fórmula 1 sin sus sospechas de trampas normativas. En la cita de Países Bajos hubo varios monoplazas cuyos alerones delanteros flexaban mucho más de lo que deberían, por lo que Jo Bauer y los responsables técnicos de la FIA han lanzado una advertencia (filtrada, como no podía ser de otra manera, a Motorsport.com, el medio oficioso y por tanto propagandístico de la competición): este fin de semana van a estar muy atentos a cómo se comporte este elemento clave. Entre los equipos citados de manera implícita, uno de manera explícita: Aston Martin.