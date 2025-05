Carlos Sainz se regala un gran inicio en el Dakar

David Sánchez de Castro Sábado, 6 de enero 2024, 17:43 Comenta Compartir

Día de contrastes para las esperanzas españolas en el Dakar, y es muy pronto aún para ello. En motos, el que llegaba para protagonizar la gran historia heroica de la representación española en esta edición, Tosha Schareina, comprobó en sus carnes que el raid es el que decide quién gana, quién acaba y quién tiene que esperar un año más para comprobar si es merecedor de seguir o no.

La que podía ser una de las grandes esperanzas del motociclismo español en este Dakar dijo adiós a las primeras de cambio. Mediada la especial del día, y por intentar esquivar a otro piloto, Tosha Schareina, que se había impuesto en el prólogo, se fue al suelo con tan mala fortuna para él que se tuvo que retirar con una muñeca rota. Fue evacuado en helicóptero, y aunque dolorido (más en lo mental que en lo físico), se vio forzado a convertirse en uno de los abandonos del día.

El valenciano dejó a Honda sin uno de sus principales candidatos, toda vez que la mala suerte se cebó con él en uno de los años en que más esperanzas tenía. Tras su debut en 2021, perderse la cita de 2022 por la caída a última hora del proyecto y un 2023 en el que corrió tocado, no ha pasado de la etapa 1. «Debo haber golpeado algo con la rueda trasera cuando estaba adelantando a Toby Price. No rodaba rápido, no ha sido una caída fuerte, pero me he roto la muñeca», explicaba a su llegada al vivac. Ahora tendrá que recuperarse bien para afrontar la temporada, con el Dakar 2025 en la mente.

La victoria en las dos ruedas fue para el botsuanés Ross Branch, que suma su primera victoria este año. El de Hero fue uno de los que se detuvo para socorrer a Schareina, por lo que, pese a entrar inicialmente en meta a 16:10 del ganador provisional, Ricky Brabec (Honda), la organización le devolvió 25 minutos y le proclamó ganador del día, con el joven Mason Klein tercero de la jornada y, al ser la etapa 1, de la clasificación general de motos. El mejor español del día fue Lorenzo Santolino, séptimo, que con la Sherco demostró que su mayor virtud es su tranquilidad y que sabe dónde y cómo debe atacar. Habida cuenta de lo complicado del día (Schareina fue solo uno de los varios abandonos en esta etapa 1) y lo que se prevé una primera semana muy dura, el salmantino sabe que en estos primeros compases tiene mucho más que perder que ganar. En esta misma línea se ha mostrado Joan Barreda, que ya en el prólogo tuvo un susto en forma de caída. 'Bang-bang' marcó el 13º tiempo de la jornada.

El Matador aprieta de inicio

Quedan dos semanas para que acabe el Dakar, pero las posiciones y estrategias no son desconocidas en los coches. En una jornada ganada por el sorprendente Guillaume De Mevius, recién llegado desde los prototipos ligeros T3, con el Toyota Hilux, el segundo clasificado del día y que saldrá este domingo con el segundo puesto de la general fue Carlos Sainz. El madrileño, tras un pequeño contratiempo en el prólogo que le hizo caer más de lo que hubiera previsto, apretó desde los primeros kilómetros para demostrar que está dispuesto a darle a Audi la despedida que se merece del raid más duro del mundo.

Sobre las piedras y tierras duras volcánicas desde Al-Ula, en una etapa inédita para todos, Sainz apretó los dientes para intentar que el valiente belga no se le escapase, especialmente en los últimos kilómetros donde el debutante sacó la garra para llevarse su primera etapa dakariana en la máxima categoría. De Meuvis llegó al paso por el kilómetro 318 con solo minuto y medio de margen, y en lugar de conformarse e intentar pensar que queda aún mucho rally por delante, apretó aún más. Sainz, consciente de ello, sí que decidió no jugársela y dejó que fuera su rival del día el que besase la efímera gloria, pero gloria al fin y al cabo, de la victoria parcial. El Matador no tuvo un día tranquilo, ni mucho menos, con tres pinchazos y conteniendo la respiración, ya que llegó a la meta sin repuesto.

El que tampoco tuvo su día, y a diferencia de Sainz no pudo arreglarlo, fue el gran favorito. Nasser Al-Attiyah entró en Al Henakiyah a casi 25 minutos en una mejorable 22ª posición del día. El catarí, que busca su tercer trofeo touareg, admitió que no tuvo su día, toda vez que (por fin) le tocaron algunos problemas. «Tuvimos dos pinchazos en los primeros cincuenta kilómetros, así que no pudimos atacar más y nos hemos limitado a llegar a la meta. Pero estoy contento porque ha sido muy difícil y hemos tenido que tomárnoslo con mucha calma en los últimos 150 kilómetros», señalaba. No fue el único, ya que Stéphane 'Monsieur Dakar' Peterhansel también se dejó más de media hora, justo detrás de la española Laia Sanz con el Astara.

El diseño de esta semana inicial del Dakar quiere ser de criba absoluta. De hecho, tras los 414 kilómetros de especial (que para los coches empezó con una hora de retraso porque el francés Lionel Baud atropelló a un espectador) de este sábado de Reyes, en el primer domingo de 2024 les tocará hacer otros 463 cronometrados, con un inicio en dunas que se convertirá en terreno más duro conforme se acerquen a Al-Duwadimi. Será una oportunidad para los más rápidos, que tendrán que gestionar bien si no quieren hacer las maletas pronto.