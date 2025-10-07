Canarias, última cita para los bicampeones Ángel Santos y Mario Osma

R. H. Badajoz Martes, 7 de octubre 2025, 12:29 Comenta Compartir

El Campeonato de España de Energías Alternativas RACE en su temporada 2025 llega a su última prueba. La renovada séptima edición del Eco Rallye de Canarias se presenta repleta de novedades, la más destacada la disputa de la competición en dos de sus islas; Tenerife y Gran Canaria.

El equipo oficial Toyota Kobe Motor, con su Toyota C-HR Plug-In Hybrid en la categoría híbridos enchufables, despiden el curso ya con el título para los extremeños Ángel Santos y Mario Osma que han conseguido por segundo año consecutivo.

Una edición más, el equipo contará con la colaboración de Toyota Canarias, que les cede en la isla un Toyota idéntico al que usan en la península, por lo que los bicampeones pelearán por todo en la prueba canaria entre los híbridos enchufables.

El Club Deportivo Azuatil ha preparado una edición del Eco Rallye de Canarias muy especial. Con recorrido interinsular al disputarse un primera etapa (viernes, 10 octubre) en Tenerife y la segunda etapa (sábado, 11 octubre) en Gran Canaria.

En esta isla continua la sede de la prueba en el centro comercial Alisios, en Tamaraceite, así como los ceremonias de salida, meta y el broche final con la ceremonia de trofeos.

El viernes a primera hora, la caravana del Eco Rallye de Canarias pone rumbo a Tenerife en un viaje con la naviera oficial de la prueba; Fred Olsen, desde Agaete a Santa Cruz. Tras la travesía por el mar empieza la acción por las carreteras tinerfeñas, con un reagrupamiento en la ciudad de La Laguna, para continuar disputando tramos por la tarde, hasta que a última hora regresen en ferry de nuevo a Gran Canaria, una jornada intensa para los equipos.

Después del merecido descanso, la segunda y última etapa se queda en Gran Canaria para afrontar nuevos tramos de regularidad con sus respectivos enlaces con reagrupamiento en Valleseco. En total, nueve tramos de regularidad con algo más de ciento sesenta y cinco kilómetros cronometrados y casi trescientos cuarenta kilómetros a recorrer en el rallye.

Con el título ya en el bolsillo para los de Toyota, consiguiendo también el título por equipos, por escuderías y por marcas para Toyota, llegan sin presión alguna para poder disfrutar de la prueba canaria donde quieren pelear por la victoria.

«Ha sido una temporada extraordinaria, llegamos a Canarias con los deberes hechos, el año pasado un reventón nos dejó fuera del podio, por lo que le tenemos muchas ganas a la prueba insular, saldremos concentrados en conseguir la victoria. Un año más, agradecer a Toyota Canarias todas las facilidades que nos dan para la prueba, ellos nos hacen todo sencillo para estar concentrados al 100% en la prueba». comenta el piloto extremeño Ángel Santos.

El Campeonato de España de Energías Alternativas termina su temporada en Canarias, pero aún quedará una prueba de la Copa de Escuderías y preinscripción al nacional en noviembre, con la celebración de la primera edición del Eco Rallye Castilla la Mancha Ciudad de Toledo. Prueba que será puntuable para la Copa Kobe ECO, donde se dilucirá el equipo campeón 2025 y donde también estará presente el equipo oficial de Toyota Kobe Motor en híbridos enchufables.

