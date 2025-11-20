HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Montijo acoge este domingo la VII Copa de Extremadura

BADAJOZ.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Este domingo, Montijo vuelve a se el epicentro del football regional. Desde las 9.00 horas, en el campo de césped artificial El Valle, tendrá lugar la séptima edición de la Copa de Extremadura de Flag Football en categoría senior open (mixta). Se desarrollará una vez más en formato torneo con cinco equipos participantes. Jugarán primeramente un duelo de 'wildcard' para llevarse el cuarto billete a semifinales los Villanueva Black Storks U17 y los debutantes Badajoz Panthers. El ganador entrará en semifinales, donde les esperará el cabeza de serie, el campeón de la LFFE 2025, Plasencia Ducks.

El otro encuentro semifinalista será entre los cabezas de serie dos y tres, los subcampeones de liga, Villanueva Black Storks, y Mérida Romanos (cuartos en la última LFFE). Otro enfrentamiento clásico más entre Villanueva y Mérida, esta vez con los serones como unos cabezas de serie por delante de Romanos por primera vez en siete años. Los ganadores pelearán por la final e intentar derrocar al vigente pentacampeón, Ducks (2018, 2019, 2022, 2023 y 2024). Los perdedores jugarán por las posiciones del tercero al quinto junto al perdedor de la 'wildcard'.

Tras la competición se desarrollarán entrenamientos de las selecciones extremeñas de flag football que representarán a la región en Granollers el 29 y 30 de noviembre.

