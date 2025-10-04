HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miriam Casillas espera la salida de la prueba de la Supertri de Jersey. TRIATLÓN FERROL
Traitlón

Último test para Miriam Casillas en Francia antes de la Gran Final de las Series Mundiales

La deportista pacense aspira a terminar en el 'top 5' en el cierre del circuito profesional de la Supertri en Toulouse

R. H.

Badajoz

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:23

Miriam Casillas afronta este domingo en el Supertri de Toulouse el último test antes de la Gran Final de las Series Mundiales que se celebrará ... en Australia. La deportista pacense del Traitlón Ferrol se marca como objetivo terminar entre las cinco mejores de esta liga profesional, en la que actualmente ocupa la sexta posición de la general.

