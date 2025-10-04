Último test para Miriam Casillas en Francia antes de la Gran Final de las Series Mundiales
La deportista pacense aspira a terminar en el 'top 5' en el cierre del circuito profesional de la Supertri en Toulouse
R. H.
Badajoz
Sábado, 4 de octubre 2025, 09:23
Miriam Casillas afronta este domingo en el Supertri de Toulouse el último test antes de la Gran Final de las Series Mundiales que se celebrará ... en Australia. La deportista pacense del Traitlón Ferrol se marca como objetivo terminar entre las cinco mejores de esta liga profesional, en la que actualmente ocupa la sexta posición de la general.
Miriam Casillas llega a la última etapa del circuito mundial después de un quinto puesto en Chicago y de haber sido octava en Jersey.
La prueba, que tendrá lugar este domingo en la ciudad francesa, le servirá a la olímpica extremeña además de puesta a punto exigente antes de la Gran Final de las Series Mundiales que se disputará del 15 al 19 de octubre en Australia.
