El Stabia logra tres podios nacionales en Huelva

Los cadetes del Judo Club Stabia de Mérida lograron tres medallas en la Copa de España de Huelva. Fran Ardilla (-55 kg) de hizo con el oro en una competición impecable, mientras que Nerea Fontán (-70 kg) y Alicia Martín (-63 kg) solo cedieron en un combate, conquistando respectivamente la plata y bronce. Por su parte, Eduardo Ayala y Antonio Marín acariciaron el podio al colarse una vez más en la final del Campeonato del Mundo de Katas celebrado en París. Cristina Cabaña, Dani Nieto y Diego Fernández compiten en el Grand Prix de Zagreb.