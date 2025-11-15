HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

JUDO

El Stabia logra tres podios nacionales en Huelva

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Los cadetes del Judo Club Stabia de Mérida lograron tres medallas en la Copa de España de Huelva. Fran Ardilla (-55 kg) de hizo con el oro en una competición impecable, mientras que Nerea Fontán (-70 kg) y Alicia Martín (-63 kg) solo cedieron en un combate, conquistando respectivamente la plata y bronce. Por su parte, Eduardo Ayala y Antonio Marín acariciaron el podio al colarse una vez más en la final del Campeonato del Mundo de Katas celebrado en París. Cristina Cabaña, Dani Nieto y Diego Fernández compiten en el Grand Prix de Zagreb.

