Daniel Remón y Carla Obregón ganan en Valcorchero

R. H. Badajoz Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La primera edición del Valcorchero Extreme Trail resultó todo un éxito de participación y público. La prueba, organizada por el Club Atletas Populares de Plasencia, ofreció dos recorridos de 23 km y 13 km por los parajes del parque natural de Valcorchero y la Sierra del Gordo de Plasencia con más de 300 corredores. En la prueba larga, se impusieron Daniel Remón con un tiempo de 1h47:54 y Carla Obregón González con 2h14:19. En la distancia corta, los triunfos fueron para Juan Díaz (59:37) y Casty García (1h13:30).

La jornada transcurrió en un ambiente excepcional, con la presencia de numerosos voluntarios, público y familiares animando a lo largo del recorrido. La organización destacó el comportamiento ejemplar de los corredores y la puesta en valor del entorno natural de Valcorchero, Patrimonio Natural de Plasencia.

El evento concluyó con la entrega de premios en el Pabellón Municipal de la Ciudad Deportiva de Plasencia, donde se reconoció a los ganadores de cada categoría y se agradeció la colaboración de en edades y patrocinadores.

El Valcorchero Extreme Trail se consolida así como una cita imprescindible dentro del calendario de trail en Extremadura, combinando deporte, naturaleza y sostenibilidad.