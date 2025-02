Paula Josemaría completa la mutación en leyenda

Lo tienen todo para establecer una hegemonía autoritaria en el planeta pádel y van camino de conseguirlo. Este domingo, Paula Josemaría y Ariana Sánchez dieron ... un paso más y escribieron otro capítulo con letras de oro para convertirse en leyendas del deporte del 20x10. Las actuales números 1 superaron el récord que habían fijado las hermanas Sánchez Alayeto (ya retiradas de la competición desde el pasado curso) con 32 títulos que las alzaba como el tándem con las vitrinas más pobladas de trofeos.

En Málaga, la extremeña y la catalana igualaron ese registro y era cuestión de tiempo que lo rebasaran; todo apunta a que establecerán una nueva marca difícil de franquear. En algo más de tres años han ido cincelando una sociedad basada en la calidad, la complicidad, la fortaleza y una regularidad en el juego totalmente incontestable en el circuito. Tras la separación de Gemma Triay y Alejandra Salazar, a las que arrebataron el cetro el curso pasado tras acariciarlo con los dedos al final de 2022, nadie es capaz de desafiar su supremacía.

Este domingo pasaron por encima de sus contrincantes en la final del Premier Padel P2 de Finlandia, arrasando en dos sets (6-3/6-1) a Sofía Araújo y Marta Ortega, a las que devolvieron la afrenta del torneo de Génova a principios del mes pasado, cuando las derrotaron en la final. Eran las últimas que han sido capaces de hacerles hincar la rodilla en las tres citas precedentes, pero no ocurrió así en territorio nórdico.

Y eso que la portuguesa y la madrileña inauguraron el choque dando un zarpazo prematuro con un 'break' que iniciaba las hostilidades y que obligaba a las favoritas a despertar del letargo. Lo hicieron con creces, porque a partir de ese momento volaron en la pista y neutralizaron la ventaja de sus contrincantes hasta la rotura de saque definitiva en el octavo juego que decantó el set por un 6-3.

A partir de ahí ya no hubo más historia porque las líderes del ranking sacaron el rodillo para llevar la inercia de la contienda a su terreno, acercándola a su desenlace por la vía rápida. Tal fue así que la pareja de reciente creación solo fue capaz de arrebatarles un juego en la segunda manga y terminaron claudicando en casi hora y media de juego.

Satisfacción absoluta «Siempre quise ser número 1, pero me he dado cuenta de que lo que quiero es dejar huella, y es lo que estamos haciendo»

Tras la consecución de un hito que las sitúa en un lugar privilegiado del olimpo padelístico, apareció la Paula Josemaría más humana, emocionada con la vorágine de sus éxitos y echando la vista atrás para calibrar aún más el valor de cada nuevo logro. «Me acuerdo de mi familia, de cuando era pequeña y la cantidad de horas que me dedicó mi padre, de todos los equipos que he tenido, que me han aportado todos muchísimo. Es un momento emocionante, por dentro lo estoy viviendo mucho, nunca me lo habría imaginado». Su voz se entrecortaba con cada palabra como catalizador de evocaciones claves para la mutación a estrella cuyo fulgor es cada día más brillante pese a tener solo 27 años. «Me acuerdo de cuando tenía 4 años y empecé jugando al tenis y con 17 me pasaba todo el día jugando al pádel. Después de mucho tiempo de creer en mí y que mi equipo también lo haga he llegado a un nivel muy alto».

Y lo que queda, porque aún cuentan con aspiraciones y retos de sobra para seguir en el candelero. Nada sacia su hambre de triunfo pese a cumplir su sueño de tocar la cima. «Siempre quise ser número 1, pero cuando lo he sido me he dado cuenta de que lo que quiero es dejar huella, y es lo que estamos haciendo Ari y yo, así que estoy muy feliz.

Ahora la competición se toma un descanso tras un primer tramo frenético con un calendario plagado de viajes. Regresará a finales de agosto con el Primer Padel P1 de la Comunidad de Madrid.