Paula Josemaría se cita en la final de Rotterdam

Paula Josemaría y Ariana Sánchez vuelven a citarse con las número 1 en una final del Premier Padel. La extremeña y la catalana se deshicieron de Alejandra Salazar y Martina Calvo en las semifinales del Rotterdam P1 por 3-6 y 2-6. Josemaría y Sánchez buscarán la revancha de la última final de Dusseldorf y su quinto título de la temporada ante Delfi Brea y Gemma Triay. Será el séptimo enfrentamiento entre las dos mejores parejas del mundo con un balance en contra de 5 a 1, siempre como finalistas.