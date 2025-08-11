El Magic suma un triunfo en el Nacional
Lunes, 11 de agosto 2025, 08:16
El Club Magic Extremadura venció en la segunda ronda del Campeonato de España por Equipos en División de Honor de ajedrez que se está disputando en Linares, y cumplió su primer objetivo de comenzar con buen pie: se encuentra tercero. Venció por 3,5 a 2,5 al equipo aragonés de Myinvestor Casablanca, con victorias por el Magic de Manuel Pérez Candelario y de la griega (que también venció en la primera ronda) Stavroula Tsolakidou. La tercera ronda enfrenta al Magic Extremadura contra el Solvay cántabro, que ocupa la cuarta posición.
