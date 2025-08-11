HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AJEDREZ

El Magic suma un triunfo en el Nacional

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:16

El Club Magic Extremadura venció en la segunda ronda del Campeonato de España por Equipos en División de Honor de ajedrez que se está disputando en Linares, y cumplió su primer objetivo de comenzar con buen pie: se encuentra tercero. Venció por 3,5 a 2,5 al equipo aragonés de Myinvestor Casablanca, con victorias por el Magic de Manuel Pérez Candelario y de la griega (que también venció en la primera ronda) Stavroula Tsolakidou. La tercera ronda enfrenta al Magic Extremadura contra el Solvay cántabro, que ocupa la cuarta posición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  2. 2 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  3. 3 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  4. 4 Arde un coche en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
  5. 5 Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7

    Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros
  8. 8

    Confirman el sobreseimiento de una presunta agresión sexual a una niña de 4 años
  9. 9 Descalificado el pacense Jorge Hernández con el 4x100 tras ganar el oro europeo
  10. 10

    El cacereño que ha revolucionado la repostería desde la calle Pintores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Magic suma un triunfo en el Nacional