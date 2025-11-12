Luis Gonzalo Díaz logra su primer triunfo con el San Roque en Superliga

M. Gª Garrido BADAJOZ. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El jugador extremeño Luis Gonzalo Díaz cosechó este fin de semana su primer triunfo en la Superliga de voleibol con su nuevo equipo, el Bus Leader San Roque. Fue en la tercera jornada, ante uno de los gallitos de la máxima categoría, el Unicaja Costa de Almería, al que el bloque canario doblegó por 3-1 (19-25/25-19/25-23/25-23), dando la sorpresa.

El opuesto criado en las filas del CV Almendralejo destacó especialmente en el cuarto y definitivo set, en el que encadenó dos puntos de saques directos que ponían el marcador en 19-16, obligando al bloque andaluz a pedir un tiempo muerto para frenar la racha del bloque local. Luis Gonzalo Díaz, en su segunda experiencia en la élite tras militar en el Arenal Emevé, figura esta jornada como uno de los destacados en la faceta de sacadores.