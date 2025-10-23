Jorge Cano y Marta Álvarez ganan en Coria

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La tercera edición del Cross Nocturno 10K-5K Ciudad de Coria reunió a unos 140 corredores bajo el lema ‘corre contra el cambio climático’. En el 10K, Jorge Cano lideró la prueba por delante de Julián Miguel Hernández y Javier Pereira, mientras que en la femenina Marta Álvarez se impuso a Tania Presumido y Marta Fernández. En el 5K, Aurora Vaquero, María José Robles y Nazaret Guardaron completaron el podio femenino y José Alan Otero estuvo acompañado por Mario Valiente y Mateo Rey.