Jorge Campillo empieza con muchas dudas en Corea del Sur

Jorge Campillo llegaba a Corea del Sur con la intención de dar continuidad a la excelente actuación de la pasada semana en el India Championship, en el que se codeó con los aspirantes coqueteando con el top-10 durante todo el torneo. Exhibió un juego muy consistente y regular, siempre por debajo del par del campo.

Sin embargo, su puesta en escena en el Genesis Championship ha sido la otra cara de la moneda, iniciando su concurso este jueves con una tarjeta de 75 golpes (+4). No tuvo un recorrido fino el golfista cacereño, que se atascó en algunas fases, cosechando incluso un doble bogey en los primeros compases de su ronda, sumando dos bogeys más, mientras que dejó vacío su casillero de birdies. Jorge Campillo necesitará mejorar mucho para salir del fondo de la tabla.