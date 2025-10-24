HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOLF

Jorge Campillo empieza con muchas dudas en Corea del Sur

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Jorge Campillo llegaba a Corea del Sur con la intención de dar continuidad a la excelente actuación de la pasada semana en el India Championship, en el que se codeó con los aspirantes coqueteando con el top-10 durante todo el torneo. Exhibió un juego muy consistente y regular, siempre por debajo del par del campo.

Sin embargo, su puesta en escena en el Genesis Championship ha sido la otra cara de la moneda, iniciando su concurso este jueves con una tarjeta de 75 golpes (+4). No tuvo un recorrido fino el golfista cacereño, que se atascó en algunas fases, cosechando incluso un doble bogey en los primeros compases de su ronda, sumando dos bogeys más, mientras que dejó vacío su casillero de birdies. Jorge Campillo necesitará mejorar mucho para salir del fondo de la tabla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  3. 3 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  6. 6 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  7. 7

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  10. 10

    El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jorge Campillo empieza con muchas dudas en Corea del Sur