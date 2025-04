Javier López Sayago saca su billete para los Juegos Paralímpicos

R. H. Badajoz Miércoles, 27 de marzo 2024, 21:19 Comenta Compartir

Javier López Sayago repetirá experiencia en los Juegos Paralímpicos tras los de Tokio 2020. El deportista de Fuente del Maestre logró la medalla de bronce en el Open de Polonia de tenis de mesa adaptado y se aseguraba la clasificación directa para París 2024.

Javier López Sayago tenía en Polonia la última oportunidad para sumar los puntos suficientes con los que certificar su billete paralímpico. Tras quedar segundo en la fase de grupos y eliminar en cuartos al indonesio Adyos Astan (1-3), el extremeño caía en semifinales con el turco Abdullah Ozturk (0-3). López Sayago cerró la primera fase con dos victorias frente al turco Nesim Turan (3-0) y el polaco Rafal Lis (3-1) y una derrota contra el francés Alexandre Delarque (2-3).

«Acudía la necesidad de conseguir unos 25 puntos para adelantar en el ranking, dependía de mí ya que los rivales que tenía justo delante y que marcaban el corte no venían a este torneo. Me tocó un grupo que se antojaba complicado, siendo cabeza número tres, pero sabía que era cuestión de echarle coraje. Los resultados de rivales directos me favorecieron mucho ya que solo dos quedamos con opciones, en cuartos me la jugaba con el indonesio y el ganador se llevaba la plaza. Fue un partido súper reñido y de mucha presión, pero cayó de mi lado. Estoy más que satisfecho con el trabajo porque a falta de ser oficial, tengo pie y medio en París», comentaba el fontanés Javier López Sayago en unas declaraciones recogidas por dxtadaptado.com.

Juan Bautista Pérez se queda sin Juegos

En cuartos de final del Open de Polonia cayó eliminado el extremeño Juan Bautista Pérez (clase 9), que ya se queda sin opciones de clasificación para los Juegos Paralímpicos de París. De esta manera, el deportista leonés afincado en Almendralejo no podrá repetir en los que serían su tercera cita paralímpica después de competir en Río 2016 y Tokio 2020.