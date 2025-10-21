David Castellanos vuelve a ganar el Toreno Puente del Pilar

R. H. Badajoz Martes, 21 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

David Castellanos, del Club Ajedrez Santa Isabel de Badajoz, volvió a a ganar el Torneo Puente del Pilar en su decimoquinta edición y que reunió en la capital pacense a 67 participantes procedentes de los distintos puntos de Extremadura y también de Portugal.

David Castellanos sumaba 6,5 puntos de 7, un pleno que se le escapó por su empate en la última ronda ante Julián Figuero, varias veces campeón de Extremadura, en una partida con final de torre, caballo y dos peones contra torre, alfil y dos peones donde ambos jugadores lucharon hasta el final. Con este resultado, Figuero finalizaba como subcampeón con 6 puntos con mejor desempate que Carmelo Santos y José Antonio González.

Además de los primeros clasificados de la general, Víctor Zarzo ganaba en Veteranos, Nicolás Martínez en sub-16 y Hugo Crisolino en sub-12. Se entregaron más de 30 premios repartidos en las diversas categorías, así como trofeos, medallas, libros y obsequios.

El Torneo Puente del Pilar se disputó en el Centro Cívico San Fernando de Badajoz a un ritmo de 10'+3» para un total de 7 rondas desde las 9.30 horas que servía como punto de encuentro de los ajedrecistas en una mañana muy amena para todos que fue amenizada, además, con los diferentes sorteos de regalos por parte de la organización entre ronda y ronda. El torneo que contó también con la presencia del concejal de Deportes Juan Parejo.