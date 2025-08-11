Cierre discreto de Campillo en Escocia

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:16 Comenta Compartir

No debe estar satisfecho Jorge Campillo con su actuación en el Nexo Championship de Escocia. El golfista cacereño firmó una buena jornada inaugural, pero desde entonces no ha encontrado su juego y ha acumulado muchos errores que le han condenado a finalizar en el puesto 48. De nuevo abrió su tarjeta con un doble bogey en el primer hoyo, encauzó el recorrido con dos birdies, pero otro doble bogey neutralizó sus opciones de irse con buen sabor de boca. Firmó 74 golpes para +7 en la general en un torneo en el que se impuso el local Grant Forrest.