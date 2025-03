La veda again

Comenta Compartir

Perdonadme el anglicismo terrible. Se me ha colado. La veda de nuevo u otra vez. Tira adelante medio año sin pegar un tiro. El que ... lo sufre, me comprende. Bien, hay canchas de tiro al plato. No es lo mismo. Hay cotos industriales. No es lo mismo. Me entendéis perfectamente. 'Ari', ahí delante, en zig-zag, y de vez en cuando una muestra. Liebre, conejo o perdiz. Eso ya «serán ceniza, mas tendrán sentido». ¡Ay, no volverá! Ahora de marzo hasta octubre, y luego…tampoco pintan oros. 'Ari' cazando en el Olimpo, y yo en este mundo cruel «con un pie en el estribo». Qué panorama. Me juntaré con los amigos para ir de caza. Un tiro. O ninguno. Bolo. ¿Qué me espera por delante? La pesca y el amigo Paco Manzano echando la caña 'cup' en pos de las ricas tencas. La solajera del verano nos pondrá los brazos como tizones mientras sacamos los pececitos, verde oliva, tan sabrosos. Bien fritas, un poco de sal y un vaso de vino. Si no me consuelo, es porque no quiero. Eso sí: me consta que los mozos de la patria mía, los de la sociedad de mi pueblo, hacen cuanto pueden por la recuperación del añorado conejito, que tantas jornadas gloriosas nos procuró antaño. ¡Ánimo muchachos! Borrón y cuenta nueva. Borrón el que habría que echarle encima a ese ministro que dice que la caza y los toros son asunto del pasado. ¿Y es ministro? Cosas veredes, Mio Çid. Es que los hay que no pueden mirar para atrás porque se quedan como la mujer de Lot. Les tienen tirria a sus antepasados. ¿A sus padres y abuelos también? Pues tienen un señor problema. Nuestro problema, el de los que peinamos canas, es que no volveremos a vivir la caza como la vivimos en nuestra juventud. Y encima ahora la veda por delante. Paciencia y barajar.

