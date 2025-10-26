Campillo mantiene el pulso en Corea del Sur

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Jorge Campillo no termina de encontrar ese golpe de suerte en el Genesis Championship de Corea del Sur. El cacereño se mantuvo bajo el par del campo en la tercera jornada y sube posiciones para instalarse dentro del top 50 con un total de 213, pero insuficiente para recortar distancias con la cabeza que ahora le queda a ocho impactos del español Nacho Elvira (205). Campillo presentó una tarjeta de 70 golpes, uno bajo el par, pero se atascó con los bogeys, cuatro, que pudo contrarrestar con cinco birdies.