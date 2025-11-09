HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GOLF

Campillo se da un homenaje en Abu Dhabi

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tras dos días sin grandes alardes en el Abu Dhabi HSBC Championship, Jorge Campillo despertó de cierto letargo y sacó a relucir su mejor versión en la tercera jornada con una gran actuación. El golfista cacereño terminó firmando una tarjeta de 66 golpes, seis por debajo del par del campo (-8 en la general) merced a un recorrido impoluto de bogeys y en el que deleitó con varias fases de mucha brillantez, acumulando seis birdies. De esta manera escala diez posiciones en una clasificación que lidera Aaron Rai (-20).

