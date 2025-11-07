Campillo emborrona un buen inicio en Abu Dhabi
R.H.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00
Imposible que Jorge Campillo finalizara satisfecho su ronda inicial de este jueves en el Abu Dhabi HSBC Championship. No por su tarjeta, con 71 golpes, ... uno bajo el par del campo, sino por la deriva de su recorrido tras un inicio que prometía mejores prestaciones. El golfista cacereño abrió boca con un juego consistente que coronó con cuatro birdies que daban lustre a su actuación. Pero emborronó su hoja de servicios con tres bogeys casi seguidos para colocarse en el puesto 53, a siete impactos del líder, Kazuma Kobori.
