'The GOAT in the boat': octavo oro para la leyenda del kayak Lisa Carrington

Es 'The GOAT in the boat'. La más grande de todos los tiempos sobre una piragua, como la conocen en su país. La última jornada ... del piragüismo en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne ha servido para elevar de forma definitiva a los altares a la neozelandesa Lisa Carrington, quien sumó su oro en el K1 500 a los que ya había logrado en el K2 y el K4 sobre esa misma distancia en los días precedentes. Tres nuevos títulos olímpicos para un total de ocho, pues ya consiguió otros tres en Tokio (K1 200, K1 500 y K2 500), otro en Río (K1 200) y uno más en Londres (K1 200). Carrington, de 35 años, se queda a solo uno del récord absoluto que desde hace unos días comparten la gimnasta rusa Larisa Latynina y la nadadora estadounidense Katie Ledecky. A la vez, la gran estrella del kayak superó a Simone Biles, que tras su actuación en estos Juegos se queda con siete metales dorados.

Carrington, de origen maorí, es una auténtica leyenda en Nueva Zelanda, donde ha recibido los más altos honores institucionales. Fanática del surf, no empezó a competir en piragua hasta que tenía 15 años. Fue gracias a su padre, que la apuntó a un campamento en el Lago Rotoehu. Desde entonces no ha dejado de subirse al podio. Ya era la mujer de su país más exitosa, y en París ha desbancado también al jinete Mark Todd como la deportista de su país con más medallas olímpicas. Su victoria en el K1 500 fue igual de incontestable como las dos anteriores, ganando por más de un segundo de ventaja sobre la húngara Tamara Csipes y más de dos sobre la danesa Emma Jorgensen, y estableciendo además un nuevo récord olímpico. Csipes trató de meter presión a la kiwi en la primera mitad de la carrera, pero Carrington remontó en el segundo tramo de forma abrumadora. La tricampeona olímpica estuvo a punto de dar un paso al lado después de Tokio para formar una familia junto a su marido Michael, pero decidió retrasarlo para darse una nueva oportunidad olímpica. Ahora su futuro es una incógnita, aunque la opción de adelantar a Latynina y Ledecky tal vez le anime a acudir a Los Ángeles.

