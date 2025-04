Pekín'22, otros Juegos marcados por la covid

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 30 de enero 2022, 01:00 Comenta Compartir

Apenas ha pasado medio año desde que en Tokio se apagaron los ecos de los Juegos Olímpicos de Verano más discutidos de la historia. El 4 de agosto, la capital japonesa puso el punto final, no sin cierta sensación de alivio, a una cita que asumió años antes con enorme ilusión pero acabó por convertirse en un problema de dimensiones bíblicas para el país nipón.

La pandemia de covid-19 convirtió en un imposible el normal desarrollo de los Juegos en el año natural que debería haberles correspondido, 2020, y llevó su celebración a 2021, sin público en las gradas y un sinfín de medidas sanitarias para sacar adelante un evento rechazado por gran parte de la población nipona ante la delicada situación sanitaria.

Ahora, seis meses después, la llama vuelve a iluminar la apertura de una cita olímpica, esta vez invernal. Nunca había transcurrido tan breve espacio de tiempo entre dos Juegos. Así son estos tiempos extraños. Tokio da el relevo a Pekín, sede olímpica catorce años después de los Juegos de Verano que en 2008 sorprendieron al mundo por su fastuosidad y sirvieron como escaparate para el vertiginoso crecimiento económico chino. Han pasado apenas seis meses desde el verano, pero el escenario que los deportistas se encontrarán en la capital china tiene mucho que ver con la situación que otros ya vivieron en Japón en julio y agosto.

La covid sigue condicionando y mucho el desarrollo de los grandes eventos, más aún en el país donde tuvo origen esta pandemia que aún marca el día a día en gran parte del mundo. Otra vez ni rastro de público salvo «grupos elegidos» y un circuito cerrado para deportistas, preparadores y voluntarios, cuyo radio de acción estará sujeto a la villa olímpica y los trayectos hasta las zonas de competición, con estrictas vigilancias policiales para aquellos que den positivo y deban cumplir con la correspondiente cuarentena.

Muchos condicionantes para una cita descafeinada, que no obstante contará con estrellas rutilantes como la especialista en snowboard estadounidense Chloe Kim, la esquiadora de freestyle china Eileen Gu, la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, dominadora absoluta en alpino, o el patinador artístico japonés Hanyu Yazuru, que aspira a lograr su tercer oro olímpico consecutivo.

Para España, los Juegos Olímpicos de Invierno fueron durante más de dos largas décadas una suerte de páramo. Estuvo relegada a un papel casi testimonial en el territorio de la nieve y el hielo, el de potencias como Rusia, Estados Unidos, Austria, Alemania o los países nórdicos. Los grandes éxitos del pionero Francisco Fernández Ochoa, oro en eslalon especial de esquí alpino en Sapporo 1972, y su hermana, la añorada Blanca Fernández Ochoa, bronce en la misma modalidad en Albertville 1992, brillaban con luz propia como triunfos esporádicos, fruto del talento individual más allá de la tradición como país.

El deporte español tuvo que esperar hasta 2018, en la ciudad surcoreana de Pieonchang, para degustar de nuevo el dulce sabor de una presea. Lo hizo además por partida doble, con los bronces de Javier Fernández en patinaje artístico y Regino Hernández en snowboard cross. Ninguno de los dos, ya retirados, estará en los Juegos de Pekín 2022, que comienzan este viernes, 4 de febrero, y se celebran hasta el día 20. Sin embargo, la inercia del éxito lleva a España a afrontar con cierto optimismo una cita en la que contará con 14 representantes.

No será fácil repetir medalla, pero ni mucho menos imposible. El snowboard parece la disciplina ideal para ello, especialmente con Lucas Eguibar, abanderado hace cuatro años, como gran baza de la delegación española. El donostiarra no está haciendo hasta ahora su mejor temporada, pero llega a los Juegos como vigente campeón del mundo en la modalidad de cross, la prueba de velocidad en la que Regino dio la campanada en Pieonchang.

Abanderados

En halfpipe, disciplina del snowboard centrada en la habilidad para realizar trucos en un medio tubo con paredes de nieve a los lados, Queralt Castellet aspira en su quinta experiencia olímpica a emular el bronce mundial conquistado el pasado año y lograr así un podio que mejore la séptima plaza de hace cuatro años. Castellet será la abanderada en la ceremonia de inauguración junto al único representante español en skeleton, Ander Mirambell. Para el de Calella serán sus cuartos Juegos y buscará mejorar el puesto 23 de Pieonchang.

«Para el tema de la bandera necesito consejo», bromea Mirambell. «Es algo que no me hubiese imaginado nunca. Soñaba con debutar en una Copa del Mundo... Unos Juegos Olímpicos y además los cuartos me parecen una brutalidad», añade sobre su amplio bagaje en la competición más importante el catalán, que lucirá en competición un traje inspirado en la milenaria historia de China.

«Lucas lleva años a un nivel impresionante y Queralt viene haciendo todos los podios que ha podido últimamente», destaca Regino, al que esta vez le tocará seguir la cita olímpica desde la distancia, como comentarista de Eurosport, la televisión que retransmitirá todas las pruebas en España.

El esquí concentra la mayor parte de la participación española, con Quim Salarich, Nuria Pau, Adur Etxezarreta en alpino; Imanol Rojo y Jaume Pueyo en esquí de fondo y Thibault Magnin y Javier Lliso en la modalidad acrobática. Completan la delegación española los patinadores artísticos Olivia Smart y Adrián Díaz en danza sobre hielo y Laura Barquero y Marco Zandron en la competición por parejas.

En total, presencia en seis de los quince deportes invernales que configuran el programa olímpico en Pekín'22, que devolverá a la escena internacional algunas de las sedes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008, unos de los más espectaculares de la historia.